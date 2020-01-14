Çin’de yol çöktü otobüs içine düştü! Ölü ve yaralılar var
ÇİN’in Çinghay bölgesinde meydana gelen yol çökmesi sonucu halk otobüsü açılan çukura düştü. Kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı açıklandı.
Çin’in Çinghay bölgesinde işlek bir caddedeki yol bir anda çöktü.
Çökme sırasında yoldan geçen halk otobüsünün açılan çukura düşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yetkililer 10 kişinin kaybolduğunu açıklarken yolun trafiğe kapatıldığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yolun neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.