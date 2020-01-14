Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kartal İmam Hatip sorusuna cevap verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kartal İmam Hatip Lisesi mezunlarının üst düzey kadrolara atandığı eleştirilerine "Benim için imam hatibin bahçesinde açan çiçek de aynı değer ve güzellikte çiçektir, fen lisesinde açan çiçek de, meslek lisesinde açan çiçek de" diye yanıt verdi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Pek çok mezununun çok kritik görevlerde olduğunu görüyorsunuz. Nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekmişti.

Selçuk'un "Eğitimle ilgili bir konu değil. Milli Eğitim Bakanı'na mı soruyorsunuz bu soruyu" diyerek yanıt vermesi sosyal medyada konuşuldu. Tartışmalara ilişkin İHA'nın sorusuna Bakan Selçuk, şöyle cevap verdi:

"Hangi lisede olursa olsun biz sadece gurur duyarız"

"İstiyorum ki hep birlikte bugünkü eğitime odaklanalım, yaptıklarımızın nereye varacağını, çocuklarımızı neyin beklediğini konuşalım. Benim önceliğim bugünkü eğitimin sorunlarını ve çözümlerini konuşmak. Bu anlamda başarı gösteren çocuklarımız hangi lisede olursa olsun biz sadece gurur duyarız. Programın geneline bakıldığında söz konusu soruları cevaplarken, okul türleri arasında ayrım yapmanın yanlışlığını özellikle vurguladık. Bir kez daha söylemek isterim ki; benim için imam hatibin bahçesinde açan çiçek de aynı değer ve güzellikte çiçektir, fen lisesinde açan çiçek de, meslek lisesinde açan çiçek de. Birini diğerinden eksik veya fazla saymam söz konusu bile olamaz.

"Başarıyı görmezden gelmek gibi bir tavrın içinde olmadık"

Bu tür tartışmalar, bugün görevdeki insanların durumundan çok okullardaki öğrencileri bulundukları okulun kendilerine yüklediği değerler üzerinden etkiler. Türkiye’nin artık bunları sahiden aşması gerekiyor. Çok yetenekli çocuklarımız var ve ben çocuklarımızı bu tartışmalardan uzak bir eğitimin içinde tutmak durumundayım. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir eğitim kurumunu, okul türünü ve onun öğrencilerini yok saymak, başarısını görmezden gelmek, mezunlarının kamuda görev almak noktasındaki konumunu polemik konusu yapmak gibi bir tavrın ve yaklaşımın içinde olmadık ve hiçbir zaman da olmayacağız. Bunun dışındaki zorlama yorumları iyi niyet çerçevesinde görmek mümkün değil."