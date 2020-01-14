Yunus Akgün'e talip çıktı! Bonservisini de istiyor

Belçika takımlarından Cercle Brugge, genç hücum oyuncusu Yunus Akgün için Galatasaray ile görüşmeler yapıyor.

Cercle Brugge'ün Yunus Akgün için teklif ettiği 2 milyon euro'yu kabul etmeyen Galatasaray Kulübü, Belçika ekibinin önerdiği bedeli tatmin edici bulmayarak masadan kalktı.

Bonservisini de istiyor

İlk etapta 200 bin euro ödeyerek Yunus'u sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Belçika ekibi, haziran ayında 1.8 milyon euro karşılığında 19 yaşındaki oyuncunun bonservisini almayı teklif etmişti.

Galatasaray'da bu sezon 3 maçta forma giyen 2000 doğumlu hücum oyuncusu, Süper Lig'de sadece 7 dakika süre aldı.