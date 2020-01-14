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Barcelona Ernesto Valverde gitti Quique Setien geldi

Barcelona'da beklenen oldu ve Ernesto Valverde kovulurken yerine Real Betis'in eski çalıştırıcısı Quique Setien'e teslim edildi.

İspanyol devi Barcelona, takımla son iki yılında şampiyonluk yaşamasına karşın; özellikle Şampiyonlar Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan teknik direktör Ernesto Valverde'yi görevden aldı. Göreve ise 61 yaşındaki Quique Setien getirildi. 

Barcelona'dan yapılan açıklamada Valverde'ye teşekkür edildi ve sözleşmesinin sonlandırıldığı duyuruldu. İspanyol teknik adama profesyonelliği, adanmışlığı ve Barcelona ailesine yakışır tutumu nedeniyle teşekkür edildi. 

Valverde, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde geçen sezon Liverpool'u Camp Nou'da 3-0 yenmelerine karşın; deplasmanda 4-0'lık yenilgi ve turnuvadan elenmelerinin ardından  baskı altındaydı. Bir önceki sezon da Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya elendikleri maç sonrası takımın eksik yönünü bulmakta hata yaptığını itiraf etmişti. 

Katalan ekibi, son olarak Suudi Arabistan'da 4'lü final şeklinde düzenlenen İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elendi. 

Valverde'nin yerine Quique Setien göreve getirildi
Eski oyuncusu ve Katar'ın El Sadd takımını çalıştıran Xavi'nin ismiyle birlikte Tottenham'dan gönderilen Mauricio Pochettino ve B Takım çalıştırıcısı Xavi Garcia Pimienta'nın da isimleri geçmesine rağmen, Valverde'nin yerine Quique Setien göreve getirildi.

Lugo (2009-2015), Las Palmas (2015-2017) ve Real Betis (2017-2018) takımlarını çalıştıran 61 yaşındaki teknik adam ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 

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