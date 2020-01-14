Moussa Sow ikinci lig ekibi Trapani ile anlaştı
Son olarak Gaziantep FK forması giyen Moussa Sow, İtalyan ekibi Trapani ile anlaştı. Senegalli futbolcunun kısa süre içinde resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Serie B ekiplerinden Trapani, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen deneyimli futbolcuyu İtalya'ya getirdi. Sow'un Sicilya ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.
Geçen sezon TFF 1. Lig'de Gaziantep formasıyla 13 maçta 4 gol kaydeden 33 yaşındaki futbolcu bu sezon herhangi bir takımda forma giymedi. Moussa Sow'u kadrosuna katmaya hazırlanan Trapani, Serie B'de ligin ilk yarısını 15 puanla 19. sırada tamamladı.