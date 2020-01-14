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MİT Başkanı Hakan Fidan Suriye istihbaratının başı ile yüz yüze görüştü

Reuters haber ajansına konuşan bir Türk yetkili, "YPG'ye karşı mücadelenin" de masada olduğu bir toplantıda, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Suriye istihbaratının başı Ali Memlük'ün görüştüğünü açıkladı.

Moskova'da Pazartesi günü gerçekleştiği bildirilen görüşmeye ilişkin haber önce Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer almıştı.

Reuters haber ajansı görüşmeyi, yıllardır gerçekleşen "ilk resmi temas" olarak duyurdu.

Ajansa görüşmeye ilişkin konuşan bir Türk yetkili, Hakan Fidan ve Suriyeli mevkidaşının, İdlib'deki ateşkesi ve "YPG'ye karşı mücadele konusunda olası bir işbirliğini" ele aldığını belirtti.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün tanınmasını istedi

SANA haber ajansında yer alan habere göre ise, Ali Memlük, Suriye'nin egemenliğinin, bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün Türkiye tarafından tam olarak tanınmasını istedi.

Söz konusu habere göre, Ali Memlük, Türkiye'nin Suriye topraklarından "tamamen ayrılmasını" da talep etti.

İki ülke ilişkileri, Suriye iç savaşının başlaması ile Türkiye'nin muhaliflere destek vermesi üzerine bozulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı "terörist" olarak tanımlamıştı.

Hakan Fidan, Pazartesi günü Moskova'da yapılan ve Libya'daki ateşkesi imza altına almak için düzenlenen toplantıda Türk heyetinde yer aldı.

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