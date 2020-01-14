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Miçotakis yine küstahlaştı! Türkiye'ye askeri olarak cevap vereceğiz

Geçtiğimiz Salı günü, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Yunan Başbakanı Miçotakis'in, Trump'a, "Egemenliğimizi ihlal edecek olurlarsa, Türkiye’ye askeri olarak cevap vereceğiz." dediği açıklandı.

Trump, 7 Ocak Salı günü Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırlaşmıştı.

Görüşmede, Yunanistan'ın F-35 alımı ve programa katılımı konuşulurken, görüşmeye dair detaylar da gelmeye devam ediyor.

'Türkiye’ye askeri olarak cevap vereceğiz'

Trump ile Miçotakis arasında geçen diyalogda, Miçotakis'in "Egemenliğimizi ihlal edecek olurlarsa, Türkiye’ye askeri olarak cevap vereceğiz." dediği belirtildi.

Trump'ın "Ya Türkiye'ye karşı kaybedersen?" sorusuna da Miçotakis, "Kaybetmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da Yunanistan'a, Türkiye ile aralarında oluşabilecek bir gerilimde ABD'ye güvenmemeleri gerektiği uyarısında bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

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