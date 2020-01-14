Filtre çalışmaları devam eden Seyitömer Termik Santrali tekrar üretime başlıyor

Seyitömer Termik Santrali, ‘Baca gazı arıtma sistemi’nin tamamlanmasıyla bir ay içerisinde tekrar üretime başlayacak. Tesiste işten çıkarma olmayacağı açıklandı.

Kütahya’da 1 Ocak günü kapatılan Seyitömer Termik Santrali’nin bir ay içerisinde tekrar üretime başlayacağı bildirildi. AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Seyitömer Termik Santrali’ni ziyaret ederek işçilerle buluştu. Yapımı devam eden ‘Baca gazı arıtma sistemi’ni yerinde inceleyen heyete, Çelikler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik de eşlik etti.

İşten çıkarma olmayacak

Çelik, işçilerin mağdur edilmeyeceğini ve işten çıkartma olmayacağı dile getirerek: “Bizim daha önce de açıklamalarımız oldu, işçilerimizi bütün imkanlarımız ile sonuna kadar çıkartmadan devam ettireceğiz, işçi bizim işçimiz. Bu konuda üzerimize düşen her ne varsa son imkanımıza kadar kullanacağız. Hiçbir şüpheniz olmasın, rahat olun bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ben buradaki baca gazı arıtma sisteminde incelemeler yaptım. Çalışmalarımız hızlı ilerliyor, birkaç ay içerisinde bitme noktasına gelecek. Hatta bir kısım yerler bitmiş, belki 1-2 üniteyi daha kısa süre içerisinde hatta 1 ay içerisinde hemen devreye almayı planlıyoruz” dedi.

Milli servette geri kazanım

Milli servet olan santrallerin çalışması gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, “Termik santrallerin kapanma aşamasının ilk dakikasından itibaren gerek il başkanımız gerekse de milletvekillerimiz ile birlikte hem işverenlerimiz ve bakanlarımız ile görüşme halindeydik. Bunları da bizimle temasa geçen çalışan arkadaşlarımıza anlattık. Tahir Bey’in de ilettiği gibi hiçbir şekilde sizlerin mağdur olmaması için hemde milli servetimiz olan santrallerin çalışması için gereken gayreti gösteriyoruz göstermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.