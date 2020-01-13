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Bakan Albayrak'tan faiz ve risk primi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan ekonomik gelişmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, "Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018'den beri en düşük seviyeye ulaştı. 2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız." dedi.
Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

Ülke risk primimiz 267 puan ile Mayıs 2018’den beri en düşük seviyeye ulaştı. Kur atağı yaşadığımız 2018 Ağustos‘tan bugüne yaklaşık 320 baz puan iyileşme sağladık. 2019‘da ekonomide ortaya koyduğumuz performans, ülkemize güveni artırdı. 2020’de bunu çok daha ileri taşıyacağız.

2 yıllık tahvil faizimiz %10,72 ile 6 Ocak 2017’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Kur atağı sonrası oluşan %28,27’lik faiz oranından 1.755 baz puanlık düşüş sağladık.

Enflasyonla mücadelede ve piyasa beklentilerinde sağladığımız iyileşme sürecin mimarı olmuştur.

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