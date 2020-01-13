HABER /  EKONOMİ
ADV Mazluma Çatı Olalım

Alman federal hükümet geçen yılı rekor bütçe fazlası ile tamamladı

Anadolu Ajansı

Almanya’nın federal hükümetin bütçe fazlası geçen yıl 13,5 milyar avro oldu. Böylece Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşılmış oldu.

Almanya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, federal hükümetin bütçe fazlası 2019’da 13,5 milyar avroya yükselerek, Doğu ve Batı Almanya'nın birleştiği 1990 yılından sonra en yüksek rakama ulaşıldı.

Alman hükümetinin geçen yıl rekor bütçe fazlası vermesinde düşük kalan faiz harcamaları ve harcanmayan bazı fonlar etkili oldu.

Federal hükümetin gelirleri, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 4,3 artarak 1 trilyon 122,6 milyar avro, giderleri yüzde 5,7 artışla yaklaşık 1 trilyon 104 milyar avro olarak kaydedildi.

Bakanlık, göçmenlerin topluma entegrasyonu için harcanması öngörülen bütçenin üçte ikisi olan 48,3 milyar avronun harcandığını ve halen 17,1 milyar avronun kullanmak için hazır olduğunu da ifade etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama
Isparta'da kaçak avlanan 8 kişiye 40 bin 644 lira ceza verildi
Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı
Borsa İstanbul 23 ayın zirvesinde
Bakan Albayrak'tan faiz ve risk primi açıklaması
Radamel Falcao için Barcelona iddiası
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Pektemek sürprizi! İmzalar atıldı
Karne görüşleri 2020 1 dönem öğretmen karne görüş örnekleri
Trump: Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti
İhracatçılar Akbank’ı "Türkiye’nin En İyi Dış Ticaret Bankası" seçti
Dilara'nın cesedini 1 ay saklamış
Takdir kaç puanlar alınır 2020 hesaplama tablosu
Yorumlar 1 yorum