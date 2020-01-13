Sözcü gazetesi davanın gerekçeli kararı açıklandı: FETÖ’nün kitlelere ulaşmasına yardım etti

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarlarının yargılandığı davanın gerekçeli kararında, gazetenin FETÖ’nün amaçlarına hizmet ederek kitlelere ulaşmasına yardım ettiği belirtildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Aralık 2019 tarihinde Sözcü gazetesi davasında verdiği kararın gerekçesini açıkladı.

Mahkeme heyetince hazırlanan 165 sayfalık gerekçeli kararda, iddianame, savcılık mütalaası, tanık beyanları, sanık savunmaları, gazete kupürleri, FETÖ/PDY'ye ilişkin bilgiler, delillerin değerlendirilmesi, sanıkların hukuki durumu yer aldı.

Kararda, "kamuoyunda örgütün stratejileri doğrultusunda algı faaliyetleriyle bilerek ve isteyerek örgütün amacına hizmet ettiği, bu kapsamda Sözcü Medya kurumunun FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım eylemini işlediği tüm dosya kapsamında toplanan delillerden anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

MİT TIR’ları haberi casusluk faaliyeti

Gazetenin 30 Mayıs 2015'te MİT'e ait TIR’ların durdurulması eyleminin hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş görüntülerini, hakkında kısıtlılık kararı bulunmasına rağmen manşetten duyurduğu aktarılan kararda, haber FETÖ/PDY mensuplarının planlı ve organize şekilde devlet aleyhine casusluk faaliyeti olarak değerlendirildi.

"Vatana ihanet başlığı"

Gazetenin bu görüntüleri paylaşarak FETÖ'nün oluşturmak istediği "Türkiye terör örgütlerine silah yardımı yapıyor" algısına hizmet eder nitelikte olduğu belirtilen kararda, gazetenin FETÖ’nün asıl amacına hizmet eder nitelikte ‘vatana ihanet’ başlığını kullandığı vurgulandı.

"FETÖ’nün kitlelere ulaşmasına yardım etti"

Gerekçeli kararda, FETÖ'nün medya yapılanmasının amaçlarından birinin de "Devletin, ülkenin geleceğini ilgilendiren milli konularda tersine algı yapmak" olduğu ileri sürülerek şu değerlendirme yapıldı:

'Sözcü gazetesinde yapılan bu tür haberlerin de amacı budur. Gazete yapmış olduğu bu haberle örgütün emellerinin değişik kitlelere ulaşmasına yardım etmiş, örgütün elini güçlendirme adına örgüte yardım etmiştir. Yine 15 Temmuz darbe girişimden hemen sonra Sözcü gazetesi aynı şekilde örgütün algı faaliyetlerine sahip çıkarak, algı faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerine yayılmasını çabalamıştır.

'Naylon darbe' başlıklı yazı

Şöyle ki; toplumda tanınmış gazetenin yazarı olan dosyamız sanığı Necati Doğru'nun darbe girişimin hemen akabinde 17 Temmuz 2016 tarihinde gazetede yayınlanan 'Naylon darbe' başlıklı yazısı içeriğinde, 'Naylon darbeciler! İktidarı devirmeye kalktılar. Daha da güçlendirdiler. Yoksa bu tezgahlanmış bir darbe miydi? Danışıklı dövüşten bir kalkışma mıydı? Sen kalk cumhurbaşkanına darbe yaptım diye TRT'de bildiri okut, git genelkurmay başkanını tutukla! Tankla TOMA'yı tokuştur. Başarısız darbe yap. Kabak gibi tutuklan. Üstün çıplak! Elin arkadan kelepçeli. Yere yüzükoyun uzan. Merak ediyorum: Bu darbecilerin tamamı, süzme saf Fethullahçı subaylar mıdır? Kutulardan dolar çıktığı o 17 - 25 Aralık döneminden bu yana sürekli Fethullahçı avı yapıldı, çok sayıda Fethullahçı tutuklandı. Buna rağmen orduda emir-komuta zincirini kırıp darbe girişimine başvuracak bu kadar çok Fethullahçı subay nasıl gizli kaldı... '' şeklinde ifadeler kullanarak, 15 Temmuz darbe girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının sosyal medya üzerinden başlatmış olduğu 'kontrollü darbe, hayali darbe, darbe tiyatrosu' gibi örgüt üyeleri tarafından kurgulanan örgütsel algıyı yayma hedefine hizmet etmiştir.

Necati Doğru’nun yazısının FETÖ mensuplarınca sosyal medyada paylaşıldığının belirtildiği gerekçeli kararda Sözcü gazetesi ve internet sitesi tarafından kamuoyuna sunulan birçok haberin, köşe yazısının, gazetenin yürüttüğü algı faaliyetlerini ortaya koyabilecek deliller kapsamında olduğu savunuldu.

"Bilerek ve isteyerek yardım etti"

Gazetenin FETÖ/PDY’nin amaç ve ideallerine hizmet eden haber ve yazılara yer verdiği ileri sürülen gerekçeli karada şu ifadeler kullanıldı:

Özellikle örgütün meşru hükümeti devirmek için girişmiş olduğu 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT TIR’larının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girişimi dönemlerinde örgüte adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini üstlendiği, bu konuda yüzlerce algı içeren haberler kamuoyuna sistematik ve süreklilik içerecek şekilde duyurulduğu, bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacağı, örgüt tarafından toplumun başka kesimlerinde oluşturulmak istenen ve tüm topluma yaymayı amaçladığı algının Sözcü gazetesi tarafından yapıldığı, böylelikle gazetenin her ne kadar örgütle arasında organik ve hiyerarşik anlamda bağ yok ise de, kamuoyunda örgütün stratejileri doğrultusunda algı faaliyetleriyle bilerek ve isteyerek örgütün amacına hizmet ettiği, bu kapsamda Sözcü Medya kurumunun FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım eylemini işlediği tüm dosya kapsamında toplanan delillerden anlaşılmıştır.

7 sanığa hapis cezası

Mahkeme, Emin Çölaşan ve Necati Doğru'ya 3 yıl 6 ay 15 gün, Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz'a 3 yıl 4 ay, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli'ye ya 2 yıl 1 ay hapis cezası vermişti. Gazetenin yurt dışında yaşayan patronu Burak Akbay'ın dosyası ise ayrılmıştı.