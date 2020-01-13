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Çok yoğun kar geliyor! Bu kez İstanbul'u da esir alacak tarih açıklandı

İSTANBUL bu sene kar yağışından nasibini alamamıştı. Meteoroloji uzmanları sevindiren haberi verdi. Önümüzdeki hafta çok yoğun bir kar yağışı geliyor. Bu kez İstanbul'da kardan nasiplenecek.

Birçok şehirde kar yer yer etkili olmuş olsa da henüz İstanbul’da merkezi noktalar kar yağışı almadı. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre 20 Ocak’tan itibaren İstanbul’u da içine alan bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Hava sıcaklıkları hızla düşecek.

20 Ocak'ta kar geliyor

Tahminlere göre 20 Ocak’tan itibaren düşüşe geçecek olan sıcaklıklar İstanbul’da yaklaşık 10 derecelik bir fark oluşturacak. Soğuklara kar yağışının da eklenmesi bekleniyor.

Bu kez uzun sürecek

Yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 23-24 Ocak’ta soğuk hava dalgası zirve noktasını yaşayacak.

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