Asıl kış şimdi başlıyor! Çok kuvvetli kar geliyor İstanbul'da listeye girdi
TÜRKİYE'de yumuşak geçen kış önümüzdeki hafta kara kışa dönecek. Meteoroloji uzmanları İstanbul için beklenen müjdeli haberi verdi. Kar yağışı 20 Ocak'ta geliyor ve kısa da sürmeyecek.
İSTANBUL bu sene kar yağışından nasibini alamamıştı. Meteoroloji uzmanları sevindiren haberi verdi. Küresel tahmin sistemlerinde yer alan verilere göre 20 Ocak’tan itibaren İstanbul’u da içine alan bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Hava sıcaklıkları hızla düşecek. Bu kez İstanbul'da kardan fazlasıyla nasiplenecek.
Bu kez uzun sürecek: Tahminlere göre 20 Ocak’tan itibaren düşüşe geçecek olan sıcaklıklar İstanbul’da yaklaşık 10 derecelik bir fark oluşturacak. Soğuklara kar yağışının da eklenmesi bekleniyor. Yurda giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. 23-24 Ocak’ta soğuk hava dalgası zirve noktasını yaşayacak.
Bu hafta hava nasıl? : Geçen hafta yurdu etkileyen kar yağışı haftasonunda etkisin kaybetmişti. Meteorolojiden yeni haftaya ilişkin gelen son hava durumu tahminine göre kar geri dönüş yapıyor. Perşembe günü iç bölgelerde sulu kar yağışı başlayacak. Cuma günü de sulu kar yerini kar yağışına bırakacak. Hava sıcaklığında perşembe gününe kadar çok önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Bugün kar yağışı olan iller : Meteoroloji bugün için doğu illerine kar yağışı uyarısı verdi. Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Ardahan, Van, Ağrı, Hakkari ve Şırnak illerine yoğun kar yağışının olduğu iller. Van çevrelerinde devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor.