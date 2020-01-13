HABER /  SAĞLIK
ADV Mazluma Çatı Olalım

Normal vücut sıcaklığı 37 derece sayılıyordu! Ama bu değişti

İnsan vücudunun ortalama sıcaklığının son iki yüzyılda düştüğü bildirildi. Erkeklerin vücut sıcaklığı kadından daha fazla düştü.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesinden araştırmacılar, ABD'de yaptıkları çalışma kapsamında 677 bin 423 kişinin vücut sıcaklığı ölçümünü değerlendirdi. 

Araştırmacılar, ilk olarak 1862 ila 1930 yıllarındaki Amerikan İç Savaşı gazilerinin, ikinci olarak 1971 ila 1975 yıllarındaki ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'ne katılanların, son olarak da 2007 ila 2017 yıllarında Stanford Sağlık Hizmetlerine gelen erişkin hastaların vücut sıcaklığı kayıtlarını inceledi.

Söz konusu kayıtların çapraz kontrolüyle elde edilen sonuçlara göre, 21. yüzyılda dünyaya gelen erkeklerin vücut sıcaklığının 19. yüzyılda dünyaya gelenlere oranla 0,6 derece, kadınların da 1890'larda doğan hemcinslerine kıyasla 0,03 derece daha düşük olduğu sonucuna ulaşıldı.

Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Stanford'da görevli Profesör Julie Parsonnet, eski verilerle yeni ölçümleri karşılaştırarak insan vücudundaki bu sıcaklık düşüşüne neyin neden olduğunu bulmaya çalıştı.

Parsonnet, fizyolojik değişimin yanı sıra evlerin ısısı, mikroorganizmalarla temas ve tüketilen gıdalar da dahil yaşanılan çevrenin değiştiğine dikkati çekti.

Vücut sıcaklığını etkileyen birçok faktör olduğuna işaret eden araştırmacılar, günlük amaçlar için ortalama vücut sıcaklığını güncellemeyi gerekli görmedi.

Araştırmacılar, bu düşüşü, çevresel faktörler nedeniyle düşen metabolik hız, kamu sağlığında 200 yılda kaydedilen ilerlemeler, metabolizmayı geliştiren iltihap vakalarındaki azalma gibi nedenlerin yanı sıra yüksek yaşam standartları, vücudun kendini sıcak tutmak için daha çok çalışmaya gerek duymamasına bağladı.

Normal vücut sıcaklığı 37 derece sayılıyordu

Alman Doktor Carl Reinhold August Wunderlich'in 1851'de ortalama vücut sıcaklığını 37 derece olarak tanımlamasından sonra bu sıcaklık temel gösterge olarak kabul edilmişti.

Araştırmanın sonuçları eLife dergisinde yayımlandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yok böyle vefasızlık yok! Vefat eden danışman Taner Coşkun CHP'yi karıştırdı
Temel Karamollaoğlu'ndan Bülent Turan'a çok sert tepki! Bu haysiyetsizlik
Balkonda mangal yapacaktı biri ağır üç kişinin yaralanmasına sebep oldu
Trabzonspor'dan Ali Koç'un sözlerine sert yanıt
Al Arabiya'nın iddiası! Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini engelleyen madde var
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba Davutoğlu ve Babacan talimatı
ÖNCEKİ HABERLER
Avustralya Açık elemelerine iki Türk tenisçi katılacak
Avustralya orman yangınlarında son durum! 4 ay sonra ilk kez...
İran - İngiltere gerilimi! Londra Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Teşekkür puanı 2020 kaç puanlar Teşekkür Belgesi alınır MEB
Ankara'da onlarca liseli tekme tokat birbirine girdi
Ramazan ayı ne zaman giriyor 2020 Diyanet
Yorumlar