Teşekkür puanı 2020 kaç puanlar Teşekkür Belgesi alınır MEB

2019-2020 eğitim yılının ilk yarısı bu cuma yani 17 Ocak cuma günü bitiyor. Öğrenciler ise takdir-teşekkür alma durumlarını araştırıyor. Peki 2020 yılında 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıfa giden öğrenciler kaç puanla takdir belgesi alacak? Karne ortalaması kaç puan olan teşekkür belgesi alacak?

Karne notlarını 17 Ocak cuma gününü beklemeden e-okul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranından görebilirsiniz. e-okul.meb.gov.tr karne notları görme ve e-okul karne bakma ekranı aktif edildi. Ayrıca e-okul veli bilgilendirme sistemi takdir teşekkür hesaplama ekranıyla çocuklarınızın takdir mi teşekkür mü aldığını öğrenebilirsiniz.

e-Okul VBS üzerinden karne notlarını kolayca görüntüleyen öğrenciler, başarı puanları doğrultusunda takdir- teşekkür hesaplaması yapabiliyorlar. Peki, takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır?

E- OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemleriyle hangi belgeyi alabileceğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. Okulların kapanmasına çok az bir süre kaldı ve yazılı sonuçları sistem üzerindeki yerini aldı. Öğrenciler yapılan sınavların sonuçlarını sistem üzerinden görebilecekler. Tahmini puan hesaplama robotları üzerinden ise karne notlarınızı girebilir ve hangi belgeyi alabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

E- Okul takdir –teşekkür hesaplama robotu

KAÇ PUANLA HANGİ BELGE ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

*70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

*85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendiriliyor.

Bir dersin dönem puanı; Sınavlardan alınan puanların, performans çalışması puanının/puanlarının, varsa proje puanının, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı derslerde ayrıca hizmet ve/veya temrin puanlarının aritmetik ortalamasından elde edilen puanın aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Aritmetik ortalama alınırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi içinse; iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin derslerde göstermiş oldukları performans sonucunda alacakları notlar ve bu notlara karşılık gelen dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığında olanlar pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığında olanlar orta,

50,00 – 59,99 puan aralığında olanlar geçer,

0 – 49,99 puan aralığında olanlar geçmez olarak kabul edilir.

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 2020 GİRİŞ YAPMA

Öğretmen ve idareciler E-Okul yönetim bilgi sistemi ile öğrencilerin ve okul bilgilerinin çok daha etkin ve merkezi bir sistemde yönetimi, girişi ve düzenlemesi gibi işlemleri daha pratik şekilde gerçekleştirebilmeleri sağlanırken E-Okul veli bilgilendirme sistemi ise çocuğunuz ile ilgili olan güncel eğitim bilgilerine pratik şekilde ulaşabilmenize yardımcı oluyor. E-Okul yönetim bilgi sistemi ile öğretmen ve idareciler tarafından okul ve öğrenci bilgilerinin merkezi bir sistem içerisinde hatasız ve güncel olarak düzenlenebilmesine yardımcı oluyor.

Dijital ortamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan E-Okul yönetim bilgi sistemi girişi, internet dünyasında bulunan E-Okul internet sayfasında öğretmen ve idareci giriş bölümünden yapılabiliyor.

E-Okul yönetim bilgi sistemi girişi işlemleri öğretmen ve idarecilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen 'kullanıcı adı' ve 'şifre' bilgilerini girerek yapılabiliyor. Öğretmen ve idareciler E-Okul yönetim bilgi sistemi ile birlikte idareciler okula dair öğrenci dosyası girişi, düzenlemesi ve güncellemesi, öğrenci fotoğraf girişi ve güncellemesi, nakil kaydı işlemleri, kayıt işlemleri, gelişim raporları, haftalık ders programı hazırlığı ve derslere giren öğretmen bilgisi gibi işlemler gerçekleştiriliyor.

E-Okul yönetim bilgi sistemi içerisinde öğretmenler ise öğrencilerin not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, gelişim raporları ve performans notları gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor