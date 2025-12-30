İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! 61 sefer iptal edildi

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası milyonların beklediği kar yağışı İstanbul'da akşam saatlerinde başladı. Birçok ilçede aralıklarla görülen yağmur, zaman zaman yerini sulu kar ve kar yağışına bıraktı.

İstanbul'da milyonların beklediği kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı şehir merkezlerinde karla karışık yağmur olarak yağıyor.

SİLİVRİ, BÜYÜKÇEKMECE, BAŞAKŞEHİR...

İstanbul Avrupa Yakası’nın yüksek ilçeleri Silivri, Büyükçekmece, Başakşehir’de kar yağışı etkili oluyor. Öte yandan bazı vatandaşların kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadığı görüldü.

SAĞANAK YER YER KUVVETLENİYOR

Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere bölge genelinde yağışın yoğun ve yer yer kuvvetli sağanak şeklinde olduğu gözlendi.

Sağanaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar şemsiye açarken, bazıları ise binaların altına sığındı.

Avrupa Yakası'nda da sağanak etkisini gösteriyor. Boğaz çevresinin yanı sıra Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri'de de yağış etkili oluyor.

THY'DEN AÇIKLAMA: 61 SEFER İPTAL EDİLDİ

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün yaptıı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" dedi.