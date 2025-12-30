Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının yeni dalgasında 12 tutuklama kararı

Ünlü isimlere yönelik sürdürülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hafta sonu gözaltına alınan 17 şüpheliden 12’si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor.
Soruşturma kapsamında hafta sonu gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Aralarında Miss Türkiye 2016 Güzeli Buse İskenderoğlu, da bulunduğu 12 kişi, savcılık tarafından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
12 İSME TUTUKLAMA KARARI
Mahkeme, söz konusu 12 isim hakkında tutuklama kararı verdi.
Öte yandan, 4 kişi hakkında adli kontrol talep edildi. Bu isimler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muhammed Zeki Gökay ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.
Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakılanlar
- Şebnem İnan
- Nilay Didem Klavuz
- Rabia Yaman
- Emrah Gençer
Tutuklanan İsimler
- Dilara Ege Çevik
- Buse İskenderoğlu (Miss Türkiye 2016 Güzeli)
- Tuğrul Bey Aran
- Zohaer Majhadi
- Yılmaz Efe
- Cengiz Can Atasay
- Resul Arslan
- Burak Güngörmedi
- Ömer Can Kılınç
- Yasin Burak Becek
- Cihan Güler
- Rabia Karaca