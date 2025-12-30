TV100’de Anıtkabir Tartışması: Hadi Özışık ve Sinan Burhan’dan Mustafa Balbay’a sert tepki!

TV100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında Mustafa Balbay’ın sözleri tartışma yarattı. Hadi Özışık ve Sinan Burhan canlı yayında sert tepki gösterdi.

Abone ol

TV100’de yayınlanan Eşit Ağırlık programında, Mustafa Balbay’ın değerlendirmeleri stüdyoda sert bir tartışmaya yol açtı. Balbay’ın mezar saygısı ve Anıtkabir üzerinden yaptığı yorumlara, programın diğer konukları Sinan Burhan ve Hadi Özışık itiraz etti.

Sinan Burhan, Balbay’ın iktidar eleştirilerine karşılık olarak CHP Genel Başkanı’nın mezar başında yaşanan görüntülerini hatırlatarak, “Önce buna bak demezler mi?” ifadelerini kullandı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Mustafa Balbay, mezara saygı konusunun Anıtkabir’de atılan sloganlarla da ihlal edildiğini savundu.

Bu noktada Hadi Özışık’ın, “Anıtkabir’de insanlar kadeh mi tokuşturuyor Mustafa Bey?” sorusu programın en dikkat çeken anı oldu. Özışık, slogan atmak ile mezar başında yapılan davranışların aynı kefeye konulamayacağını vurguladı.

Canlı yayında yaşanan bu diyalog, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, program kesiti kısa sürede gündem oldu.