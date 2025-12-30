Necip Uysal sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı!

Necip Uysal, sezon sonunda futbolu Beşiktaş formasıyla bırakacağını açıkladı.

Beşiktaş'ta Mert Günok'la birlikte kadro dışı bırakılan ve kendilerinden takım bulmaları istenen Necip Uysal, kariyerini siyah-beyazlı takımda noktalayacağını açıkladı.

Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatımın 22 yılını siyah-beyaz formayla geçirdim. Umutlarım, hayallerim, sevinçlerim, üzüntülerim hep bu renklerle oldu. İnandığım ilkelerle, doğrudan ve dürüstlükten ayrılmadan yaşamaya gayret ettim. Hayat bana şanlı Beşiktaş takımının kaptanı olmayı nasip etti, ömrüm boyunca bu gururu taşıyacağım. Bu 22 yılda saygıda kusur etmemeye gayret ettim, her zaman elimden gelenin en fazlasını yaptım.” dedi.

"SATIR ARALARINDA EMEKÇİLERİN İSİMLERİ GEÇER"

Necip Uysal sözlerine şöyle devam etti, "Düştüm, kalktım, bir kez bile camiaya yakışmayacak şekilde davranmadım. Hiçbir zaman o jeneriklere girecek isim olmadım belki ama bu forma sırtımdayken de hiç geri adım atmadım. Gel dendi geldim, oyna dendi oynadım, otur dendi oturdum. Futbol tarihi gösterişli isimleri hep sayfanın başına yazar ama satır aralarında da o emekçilerin isimleri geçer. Ben ismimin bir gün satır aralarında ve yanında hiçbir soru işareti olmadan yazması hayaliyle büyüdüm."

34 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti, “22 yıl boyunca bir bile mutsuzluğun kaynağı olmadım. Kalp kırmamaya gayret ettim. Yaşanan ne olursa olsun ‘Önce Beşiktaş’ dedim. Beşiktaş'ı her şeyden çok sevdim. ‘Ama’ ile başlayan cümle kurmadım. Hatalarım, eksiklerim olmuştur elbet ama bu camiayı mahçup edecek hiçbir hareketin içinde olmadım.”

"KARİYERİMİ BU FORMA ALTINDA NOKTALAYACAĞIM"

Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılacağını belirten Necip Uysal, 'Ayrılık da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili' demiş şair. Her güzel hikayenin sonu var, yaşayınca anlıyormuş insan. Ben hayatımda siyah-beyaz'dan başka forma giymedim, göğsümde farklı bir arma taşımadım. Yine giymeyeceğim, yine taşımayacağım. Futbola ve 22 yıllık emeğime duyduğum saygıdan ve ileride çocuklarıma 'Babanız hiçbir şeyi yarım bırakmadı.' diyebilmek için sezon sonuna kadar, bana kulübümün gösterdiği yerde ve şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim. Sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun, kariyerime bu forma altında nokta koyacağım.”