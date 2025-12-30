BIST 11.220
DOLAR 42,93
EURO 50,51
ALTIN 6.031,51
HABER /  GÜNCEL

Üreticilere 221 milyon 150 bin lira zirai don desteği ödemesi bugün yapılacak

Üreticilere 221 milyon 150 bin lira zirai don desteği ödemesi bugün yapılacak

Bakan Yumaklı, üreticilere bugün 221 milyon 150 bin lira zirai don desteğinin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından zirai don desteklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere, kasım ayının sonuna kadar 23,5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını hatırlatan Yumaklı, şunları söyledi:

"Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Üreticimizin her şartta yanında olmaya, emeğini ve alın terini korumaya devam ediyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan cezaevindeki futbolcuya sürpriz ziyaret!
Okan Buruk'tan cezaevindeki futbolcuya sürpriz ziyaret!
Suudi Arabistan resti çekmişti: BAE'den Yemen kararı!
Suudi Arabistan resti çekmişti: BAE'den Yemen kararı!
TV100’de Anıtkabir Tartışması: Hadi Özışık ve Sinan Burhan’dan Mustafa Balbay’a sert tepki!
TV100’de Anıtkabir Tartışması: Hadi Özışık ve Sinan Burhan’dan Mustafa Balbay’a sert tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur
ULUSKON 2026 vizyonunu Afrika ile iş ağları üzerine kurduğunu duyurdu
ULUSKON 2026 vizyonunu Afrika ile iş ağları üzerine kurduğunu duyurdu
G.Saray, 18 kişi için suç duyurusunda bulundu! Fatih Portakal ve Ümit Özat da var
G.Saray, 18 kişi için suç duyurusunda bulundu! Fatih Portakal ve Ümit Özat da var
Necip Uysal sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı!
Necip Uysal sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı!
Mehmet Akif Ersoy 3 saat ek ifade verdi
Mehmet Akif Ersoy 3 saat ek ifade verdi
Sadık Albayrak gün yüzüne çıkardı: İlk Kürtçe dilbilgisi kitabı
Sadık Albayrak gün yüzüne çıkardı: İlk Kürtçe dilbilgisi kitabı
Buca Belediyesi’nde kriz! İşçiler grevdeyken başkan tatilde
Buca Belediyesi’nde kriz! İşçiler grevdeyken başkan tatilde
Termometre eksi 28 dereceyi gösterdi! Şehir resmen buz buttu
Termometre eksi 28 dereceyi gösterdi! Şehir resmen buz buttu
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı