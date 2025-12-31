BIST 11.220
Köprü geçiş ücretleri belli oldu: 15 Temmuz, FSM, Osmangazi

1 Ocak'tan itibaren 15 Temmuz ve FSM Köprüsü otomobiller için tek yön ücreti 59 TL olacak. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise 995 TL olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 95 TL olarak belirlendi.

 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak köprü ve otoyol geçiş ücretleri belli oldu.

2026 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ AÇIKLANDI!

Buna göre;

15 Temmuz ve FSM Köprüsü otomobiller için tek yön ücreti 59 TL olacak.
Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise 995 TL olacak.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 95 TL olarak belirlendi.
Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara 338 TL

