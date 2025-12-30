BIST 11.220
DOLAR 42,92
EURO 50,48
ALTIN 6.025,16
HABER /  DÜNYA

Filistin yönetiminden Gazze'ye mobil evler getirilmesi çağrısı

Filistin yönetiminden Gazze'ye mobil evler getirilmesi çağrısı

Filistin yönetimi, uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumlardan, barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Gazze Şeridi’ne mobil ev ve karavan girişine izin vermesi için İsrail’e baskı yapılmasını istedi.

Abone ol

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde toplanan Filistin Hükümeti Bakanlar Kurulu, haftalık toplantısının ardından açıklama yayımladı.

Açıklamada, uluslararası toplum ve BM’ye bağlı kuruluşlara, Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkının sert kış şartlarında karşı karşıya kaldığı zor koşullardan kurtarılması için insani bir tutum sergilemeleri çağrısında bulunuldu.

Bakanlar Kurulu ayrıca, İslam dünyası ve Arap ülkelerinden diplomatik ağırlıklarını kullanarak Batı Şeria’daki artan ihlallerin durdurulması ve Gazze Şeridi’ne karavan girişinin sağlanması amacıyla İsrail’e en üst düzeyde baskı uygulanmasını talep etti.

25 Filistinli soğuktan hayatını kaybetti

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, aralık ayı başından bu yana kış koşulları ve fırtınalar nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 25’e yükseldiğini, bunlar arasında aşırı soğuk nedeniyle yaşamını yitiren 6 çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

Basal, İsrail bombardımanı sonucu daha önce hasar gören 18 konutun aynı dönemde şiddetli rüzgâr ve yağışlar nedeniyle tamamen çöktüğünü, 110’dan fazla konutun ise kısmen yıkıldığını belirtti.

Filistinli yetkili, bu konutların içinde ya da yakınında yaşayan binlerce Filistinlinin hayatının ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: Katil İsrail’in en büyük gücü sessizlik, bu sessizliği yırtıp atalım!
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci: Katil İsrail’in en büyük gücü sessizlik, bu sessizliği yırtıp atalım!
İletişim Başkanı Duran'dan Filistin yürüyüşüne destek çağrısı
İletişim Başkanı Duran'dan Filistin yürüyüşüne destek çağrısı
Üreticilere 221 milyon 150 bin lira zirai don desteği ödemesi bugün yapılacak
Üreticilere 221 milyon 150 bin lira zirai don desteği ödemesi bugün yapılacak
Okan Buruk'tan cezaevindeki futbolcuya sürpriz ziyaret!
Okan Buruk'tan cezaevindeki futbolcuya sürpriz ziyaret!
Suudi Arabistan resti çekmişti: BAE'den Yemen kararı!
Suudi Arabistan resti çekmişti: BAE'den Yemen kararı!
TV100’de Anıtkabir Tartışması: Hadi Özışık ve Sinan Burhan’dan Mustafa Balbay’a sert tepki!
TV100’de Anıtkabir Tartışması: Hadi Özışık ve Sinan Burhan’dan Mustafa Balbay’a sert tepki!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur
ULUSKON 2026 vizyonunu Afrika ile iş ağları üzerine kurduğunu duyurdu
ULUSKON 2026 vizyonunu Afrika ile iş ağları üzerine kurduğunu duyurdu
G.Saray, 18 kişi için suç duyurusunda bulundu! Fatih Portakal ve Ümit Özat da var
G.Saray, 18 kişi için suç duyurusunda bulundu! Fatih Portakal ve Ümit Özat da var
Necip Uysal sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı!
Necip Uysal sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı!
Mehmet Akif Ersoy 3 saat ek ifade verdi
Mehmet Akif Ersoy 3 saat ek ifade verdi
Sadık Albayrak gün yüzüne çıkardı: İlk Kürtçe dilbilgisi kitabı
Sadık Albayrak gün yüzüne çıkardı: İlk Kürtçe dilbilgisi kitabı