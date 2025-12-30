Gazze'de çadırda kalanlara soğuk hava dalgası şoku

İsrail'in saldırılarında evleri yıkılan ya da göçe zorlanan yüz binlerce Filistinli, Ekim 2023’ten bu yana Gazze'de yıpranmış çadırlarda üçüncü kışını geçiriyor. Bu yıl kış mevsiminin başlamasından bu yana ise bölge üçüncü kez şiddetli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.