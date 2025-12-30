Gazze'de çadırda kalanlara soğuk hava dalgası şoku
Gazze Şeridi'nde İsrail'in iki yıl boyunca sürdürdüğü soykırımdan sağ kurtulan Filistinliler, bu kez kış mevsimiyle birlikte etkisini artıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle derme çatma çadırlarda hayatta kalmanın mücadelesini veriyor.
İsrail'in saldırılarında evleri yıkılan ya da göçe zorlanan yüz binlerce Filistinli, Ekim 2023’ten bu yana Gazze'de yıpranmış çadırlarda üçüncü kışını geçiriyor. Bu yıl kış mevsiminin başlamasından bu yana ise bölge üçüncü kez şiddetli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.
Gazze halkı şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte abluka ve yıkımın neden olduğu ağır koşullar altında hayatta kalmaya çalışırken, Filistinli yetkililer ve uluslararası kurumlardan da bölgedeki durumun vahametine ilişkin peş peşe açıklamalar yapılıyor.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, İsrail'in soykırımından sağ kurtulan ancak saldırılar nedeniyle yurtlarından koparılan ve çadırlara mahkum edilen Filistinlilerin, soğuk havayla birlikte insanlık dışı koşullarda hayatta kalma mücadelesini gözler önüne seren bir video paylaştı.
Görüntülerde, çamur ve su birikintileri içinde kalan kamplarda, şiddetli rüzgarın uçurduğu çadırların direklerini tutmaya çalışan, ayakta durmakta dahi güçlük çeken insanların çaresizliği yer alıyor.