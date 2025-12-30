İran'da ekonomik kriz esnaf sokağa indi Tahran'daki protestolar 3. gününde

İran’da ulusal para biriminin hızla değer kaybetmesi, başkent Tahran’da protestolara yol açtı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkede kötü niyetli çevrelerin halkın ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlediği protestoları kargaşa ve şiddete dönüştürmek istediğini söyledi.

Abone ol

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, Mecliste milletvekillerine hitabında, başkent Tahran'da 3'üncü gününe giren protestolara değindi.

Kalibaf, "Kötü niyetli çevreler ve örgütlü akımlar, halkın her türlü talep ve protestosunu, sahadaki eğitimli unsurlarını kullanarak kargaşa ve şiddete dönüştürmek istiyor." dedi.

Halkın itirazlarına hoşgörü, sorumluluk bilinci ve tam bir hesap verebilirlikle yaklaşılması gerektiğini dile getiren Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın geçim sorunlarına ilişkin kaygı ve itirazlar, tam anlamıyla sorumluluk üstlenilerek karşılanmalı. Özellikle esnaf temsilcileriyle diyalog kurulması, halkın satın alma gücünün artırılması ve ekonomik karar alma süreçlerinin düzeltilmesi ekseninde gerekli adımların atılması, yürütme makamlarının gündeminde yer almalıdır."

İran'ın başkenti Tahran'da dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık'ta binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlemiş, rejim aleyhine sloganların atıldığı eyleme polis müdahale etmişti.

Tahran'da protestoların bugün de sürdüğü ve emniyet güçlerinin yoğun tedbir aldığı belirtiliyor.