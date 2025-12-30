BIST 11.133
DOLAR 42,94
EURO 50,60
ALTIN 6.045,32
HABER /  DÜNYA

İran'da ekonomik kriz esnaf sokağa indi Tahran'daki protestolar 3. gününde

İran'da ekonomik kriz esnaf sokağa indi Tahran'daki protestolar 3. gününde

İran’da ulusal para biriminin hızla değer kaybetmesi, başkent Tahran’da protestolara yol açtı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkede kötü niyetli çevrelerin halkın ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlediği protestoları kargaşa ve şiddete dönüştürmek istediğini söyledi.

Abone ol

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kalibaf, Mecliste milletvekillerine hitabında, başkent Tahran'da 3'üncü gününe giren protestolara değindi.

Kalibaf, "Kötü niyetli çevreler ve örgütlü akımlar, halkın her türlü talep ve protestosunu, sahadaki eğitimli unsurlarını kullanarak kargaşa ve şiddete dönüştürmek istiyor." dedi.

Halkın itirazlarına hoşgörü, sorumluluk bilinci ve tam bir hesap verebilirlikle yaklaşılması gerektiğini dile getiren Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

"Halkın geçim sorunlarına ilişkin kaygı ve itirazlar, tam anlamıyla sorumluluk üstlenilerek karşılanmalı. Özellikle esnaf temsilcileriyle diyalog kurulması, halkın satın alma gücünün artırılması ve ekonomik karar alma süreçlerinin düzeltilmesi ekseninde gerekli adımların atılması, yürütme makamlarının gündeminde yer almalıdır."

İran'ın başkenti Tahran'da dövizdeki artış ve ekonomik sorunlar nedeniyle 28 Aralık'ta binlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlemiş, rejim aleyhine sloganların atıldığı eyleme polis müdahale etmişti.

Tahran'da protestoların bugün de sürdüğü ve emniyet güçlerinin yoğun tedbir aldığı belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü yönetmen Seren Yüce evinde silahlı saldırıya uğradı!
Ünlü yönetmen Seren Yüce evinde silahlı saldırıya uğradı!
Azerbaycan'da sıvı elektronik sigaralara yasak getirildi...
Azerbaycan'da sıvı elektronik sigaralara yasak getirildi...
Daltonlar davasında 3 avukat hakkında gözaltı kararı
Daltonlar davasında 3 avukat hakkında gözaltı kararı
Üsküdar'da silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı
Üsküdar'da silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı
CHP İstanbul İl Kongresi için yeni karar!
CHP İstanbul İl Kongresi için yeni karar!
Taner Çağlı'nın ifadesindeki 4'lü cinsel ilişki teklifi! Mehmet Akif Ersoy ile teknede...
Taner Çağlı'nın ifadesindeki 4'lü cinsel ilişki teklifi! Mehmet Akif Ersoy ile teknede...
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yollar artık ayrılıyor
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile yollar artık ayrılıyor
Modern teknoloji hastalıklara davetiye çıkarıyor
Modern teknoloji hastalıklara davetiye çıkarıyor
Öcalan'dan yeni açıklama: '10 Mart Mutabakatı' çağrısı yaptı
Öcalan'dan yeni açıklama: '10 Mart Mutabakatı' çağrısı yaptı
TÜİK: Yoksulluk oranı yüzde 13’e geriledi
TÜİK: Yoksulluk oranı yüzde 13’e geriledi
Mali müşavirlerden şirketlere e-defter ve e-belge uyarısı
Mali müşavirlerden şirketlere e-defter ve e-belge uyarısı
Türkiye bu yıl 53 bin 262 depremle saatte 6 kez sarsıldı
Türkiye bu yıl 53 bin 262 depremle saatte 6 kez sarsıldı