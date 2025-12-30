ULUSKON 2026 vizyonunu Afrika ile iş ağları üzerine kurduğunu duyurdu

ULUSKON, 2026 hedeflerini kutlama yerine şehirden şehre yayılan ticaret diplomasisi girişimleriyle şekillendireceğini açıkladı. Afrika ile iş ağlarının güçlendirilmesi ve yerel üreticilerin uluslararası pazara dahil edilmesi ön planda.

ULUSKON, 2026 vizyonunu 'kutlama' odaklı bir program yerine; şehirden şehre yayılan ticaret diplomasisi girişimleri ve özellikle Afrika ile iş ağları üzerine kurduğunu açıkladı. Türkiye'nin üretim gücünü dünyaya açmayı hedefleyen yaklaşım, protokol ziyaretlerinin ötesine geçerek, sahada gerçek ticari sonuçlara ulaşmayı amaçlıyor.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla, Ankara'dan Gaziantep'e, İzmir'den Mersin'e kadar birçok şehirde yerel üreticilerin, KOBİ'lerin ve girişimcilerin uluslararası pazarlarla buluşmasına zemin hazırladıklarını açıklayan ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, ULUSKON'un geliştirdiği 'şehir merkezli diplomasi modeli', büyük şehirlerle sınırlı kalmayan; Anadolu'nun her noktasını ticaret ağının aktörleri arasına dahil eden bir yapı oluşturdu" dedi.

Afrika kıtasının 2026 stratejisinde özel bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Atasoy, sağlık, gıda, tarım, enerji, lojistik ve hizmet sektörlerinde geliştirilen temasların, yalnızca iş görüşmeleriyle değil, uzun vadeli ortaklık modelleriyle ilerlediğini vurguladı. Atasoy, ULUSKON'un, Afrika'yı yalnızca bir pazar değil, karşılıklı fayda üreten bir iş ortağı olarak konumlandırdığını ifade ederek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin girişimcileri, KOBİ'leri ve üreticileri dünyanın her yerinde yer almak zorunda. Biz bu yolculukta protokolden çok sahadaki ihtiyacı dinleyen, yerel iş insanlarını masaya dahil eden bir diplomasi anlayışı benimsiyoruz. Afrika ile kurduğumuz ilişkiler de bu anlayışın en somut örneği."

ULUSKON'un 2026 hedefleri arasında; şehirler arası ticaret ağlarının dijital ortama taşınması, kadın girişimcilere yönelik yeni programların geliştirilmesi, Afrika ülkelerinde eğitim ve iş eşleştirme platformlarının yaygınlaştırılmasının yer aldığını kaydeden Atasoy, hem Türk işletmeleri hem de iş birliği yapılan ülkelerdeki girişimciler için sürdürülebilir bir ekosistem oluşturulmasını planladıklarını söyledi.