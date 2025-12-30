BIST 11.180
DOLAR 42,94
EURO 50,56
ALTIN 6.054,27
HABER /  DÜNYA

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarında biri çocuk 2 kişi yaralandı

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarında biri çocuk 2 kişi yaralandı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde açtığı ateş ve dron saldırısında biri çocuk 2 Filistinli yaralandı.

Abone ol

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ateşkes anlaşması kapsamında daha önce çekildiği bölgelerde ilerleyerek sivillerin konutlarının bulunduğu alana ateş açtı.

Açılan ateşte Deyr el-Belah'ta sırtından vurularak yaralanan 23 yaşındaki Ula Beşir'in hastanede tadavi altında alındığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda da İsrail ordusuna ait bir drondan atılan bomba, Filistinli "Ebu Şaab" ailesinden bir çocuğun yaralanmasına neden oldu.

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskihisar Feribot İskelesi'nde elektrikli araç sahiplerine iyi haber
Eskihisar Feribot İskelesi'nde elektrikli araç sahiplerine iyi haber
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 17 isim ifade verecek
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme! 17 isim ifade verecek
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı
Ünlü markaya büyük darbe! O ürünü raflardan kaldırılıyor
Ünlü markaya büyük darbe! O ürünü raflardan kaldırılıyor
Fenerbahçe Milan'a golcü için teklif yaptı bonservis bedeli de
Fenerbahçe Milan'a golcü için teklif yaptı bonservis bedeli de
Küçükçekmece açıklarında iki tanker birbirine temas etti
Küçükçekmece açıklarında iki tanker birbirine temas etti
4 gün kesintisiz sürecek! Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı
4 gün kesintisiz sürecek! Yerlikaya yılbaşı tedbirlerini açıkladı
Van'da kar ulaşımı durdurdu! 389 yerleşim yeri kapandı
Van'da kar ulaşımı durdurdu! 389 yerleşim yeri kapandı
Elif Kumal olayında son durum! O isim gözaltına alındı
Elif Kumal olayında son durum! O isim gözaltına alındı
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
İzmir'de yılbaşı gecesi 13 bin 385 kolluk personeli sahada olacak
İzmir'de yılbaşı gecesi 13 bin 385 kolluk personeli sahada olacak
Vodafone'dan "5G'ye Son 100 Gün" kampanyası
Vodafone'dan "5G'ye Son 100 Gün" kampanyası