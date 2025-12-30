HABER / SPOR / GALATASARAY
Okan Buruk'tan cezaevindeki futbolcuya sürpriz ziyaret!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı'yı cezaevinde ziyaret etti.
Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bahis soruşturması kapsamında tutuklanan futbolcusu Metehan Baltacı'yı cezaevinde ziyaret etti.
HT Spor'un haberine göre Metehan Baltacı'nın sigara içilmeyen bir koğuşa alındığı aktarıldı.
Aynı haberde, Baltacı'nın maçları takip edebilmek adına yayıncı kuruluş bağlatılmasını talep ettiği belirtildi.
Metehan Baltacı'nın bu süreçte yaklaşık 5 kiloya yakın kilo kaybı yaşadığı bilgisine yer verildi.