Okan Buruk'tan galibiyet sonrası transfer sözleri

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederken teknik direktör Okan Buruk, galibiyetin ardından transfer mesajları verdi. Buruk, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle kadro derinliğinde zorlandıklarını belirterek devre arasında savunma, orta saha ve hücum bölgelerine gerçekten katkı sağlayacak oyuncular almak istediklerini, yabancı sınırı konusunda ise rahat olduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Okan Buruk, Kasımpaşa galibiyetinin ardından transfer hakkında konuştu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ

"Mutluyum. Oyuncularımı tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Konsantre oldular. Tatil öncesi bu tür maçlar zordur. Konsantre oldular, istediler, oynadıkları oyundan zevk aldılar."

"2 ve 3. gol çok geç geldi. 1-0 devam eden oyun vardı. Bir bölümde Kasımpaşa kalemize gelmeye çalıştı, çok pozisyon vermedik ama 1-0'ken ikinci yarı ortalarında tehlike yaratma şansları vardı. 2-0 ile maç bitmiş oldu. Maç öncesi de söyledim; Kasımpaşa'da da bizde de çok eksik var. Kulübeler çok güçlü değildi. Oyunu değerlendirirken bunu da değerlendirmek lazım. Çok istekliydik. Gabriel Sara özellikle attığı golle, ayrıca sevindim. Icardi'nin 3. golü atmasına çok sevindim, hem Icardi attığı için hem rekoru için. Onu tebrik ediyorum. Bu da çok önemli. Onun için ayrı sevindik. Güzel ve temiz bir galibiyet oldu. Liderliğimiz devam ediyor. En yakın rakibimizin 3 puan önündeyiz."

MAURO ICARDI'NİN REKORU

Okan Buruk: "İki tane büyük oyuncu. Hagi ile beraber oynadım. Icardi ile teknik direktörü olarak çalıştım. Çok özel, çok önemli. Oyuncu kalitelerinin yanında Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış, Galatasaray'ın marka değerini yukarı çekmiş değerli isimler. Geçen sene çok kötü bir sakatlık geçirdi. Ondan dönüşü... Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Attığı gollerle destek veriyor, fark yaratıyor. Onun burada olması değerli."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Bu çok karışık bir soru bizim için. Her bölgeye hazırlık yapıyoruz. Devre arası ne olacak ne bitecek. Bir yandan çok iyi oyunculara sahibiz, çok iyi bir kadroya sahibiz. Bu yaşadığımız sakatlık ve cezalarlarla birlikte zorlandığımız bir dönem geçirdik. Bunu tekrar yaşamamak için katkı sağlayacak oyuncular arıyoruz, savunma, orta saha, hücum... 3 yere katkı verebilir miyiz diye düşünüyoruz. Net pozisyon veremem ama ayrılacak oyuncular olursa ki düşüncemiz var, yabancı sınırında rahatız. Yabancı alma şansımız var. Kadromuzu güçlendireceğiz. Şunu biliyoruz, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 2 maçta oyuncuları oynatamıyoruz, elimizdekilerle bu son 2 maça çıkmak zorundayız. Elimizdeki oyuncuları tutup bu maçlara hazırlanmak istiyoruz. Gerçekten önemli katkılar sağlayacak oyuncular almak istiyoruz. Başkanımızla, yönetim kurulumuzla, Abdullah Bey ile de bu toplantıları yapıyoruz hep. En kısa zamanda katkı sağlayacak oyuncuları alacağız. Hep yaşıyoruz, çok iyi oyuncular almak için beklemeniz, zaman harcamanız, alacağınız takımın bırakması... Bu süreç zor geçiyor. Bu konuda istekliyiz." dedi.

"İLKAY TOPUN BİZDE KALMASI, TOPU GERİ KAZANMADA GÖREVİNİ İYİ YAPTI"

İlkay Gündoğan'ın performansıyla ilgili sorulan soruya sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "İlkay ve Lucas'ı topa sahip olmada kullandık. İlkay orada oynadığında daha çok topa sahip oluyoruz. Bugün de yüzde 72'lere ulaştık. Yunus'un kanat oynadığı senaryoda İlkay'ı forvet arkası kullanmıştık. İlkay da bugün topun bizde kalması, topu geri kazanmada görevini iyi yaptı. Önde daha çok pozisyona giren değil, o pozisyonları hazırlayan bir oyuncu olarak değerlendirebiliriz" diye cevap verdi.

"ICARDI'NİN GOL ATMASI HEM ONA HEM BİZE MORAL OLDU"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi için ise Okan Buruk, "Gol atması hem ona hem bize moral oldu. Oynadıkça performansı artacak. Uzun bir sakatlıktan çıktı. Gelip oynamak kolay bir şey değil. Çok yarışmacı bir takımız. Çok zor maçlar oynadık. İki forveti, Kocaelispor maçında kullandık. Bazen de ayrı ayrı kullandık. Maçın sertliği, rakibin oynadığı oyuna göre değişiyor. O yüzden bugün gol atması sevindirici. Rekor da kırdı. Galatasaray'ın ligde en çok gol atan yabancı oyuncu oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Tatili hak ettiler. Süper Kupa için dönecekler" ifadelerini kullandı.

"SEZON İÇERİSİNDE NEREDE EKSİKLİK YAŞADIK ONA GÖRE TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transferde mali yöne dikkat çeken Buruk, "Hem içerideki paraları düzenli olarak para ödemek zorundasınız hem TFF ve Avrupa'ya verdiğiniz bütçe sorumluklarını var. Osimhen'i, Sane'yi, İlkay'ı, Uğurcan'ı, Singo'yı aldığınız senaryoda gerçekten inanılmaz bütçe harcıyorsunuz. Bu bütçenin üstüne 3 tane daha oyuncu alalım diyemiyorsunuz. Tabii ki kadro yapılanmasıyla ilgili eleştiriler gayet normal. Çok maliyetli transferler yaptığımızı da bilmek ve bu yapanlara da hakkını vermek gerekiyor. Şanssız bir dönem yaşadık. Kasımdaki milli takım arasından sonra bizi yıpratıcı bir şekilde eksik bıraktı. Alacağımız oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam ettiğimiz senaryoda, Türkiye Ligi, Türkiye Kupası gibi 3 kulvarda yarıştığınız senaryoda takviyeye ihtiyacımız var. Bunu da yapacağız. Her bölge için hazırlıkları yapıyoruz, görüşmelerimiz var. En büyük zorluklar diğer takımların da Avrupa'da devam etmesi. Sabırlı olup, kadromuza gerçekten değer katacak oyuncuları içeriye koymamız gerekiyor. Çok iyi bir 11'imiz var. Sezon içerisinde nerede eksiklik yaşadık onları doğru bir şekilde belirleyip ona göre transfer yapacağız. Değerli oyuncuları almak istiyoruz. İçeriyi bozmayacak oyuncuları transfer etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"ARADAN SONRA OYUNCULARIMIZIN ASIL PERFORMANSLARINI BULACAĞIZ"

Kadroyu korumak istediğini ifade eden Okan Buruk, "Ahmed de bunlardan biri. Kupada iyi oynadı, bugün oyuna girdi, iyi oynadı. Ahmed'in antrenman performansı yüksekti. Belki maç performansına getiremiyordu. Bu oyuncuların oyuna sonradan girmeleri kolay bir şey değil. Kupa maçı Ahmed için önemli bir etki oldu. Şu anda bu performansından memnunum. Berkan'ı kadroya alıyorduk ama ağrıları devam ediyordu. Fenerbahçe maçı 1-2 dakika oyuna girdi. Çok uzun oynatamayız, sakatlık riski var diye düşünüyorduk. Monaco dönüşü antrenmanda sakatlığı tekrarladı. Bunun nedenlerden biri, kadro derinliğimiz bittiği için oyuncuları erken döndürüyoruz. Singo'da da bunu yaşadık. Bu ara bence bize çok iyi gelecek. Aradan sonra oyuncularımızın asıl performanslarını bulacağız" açıklamasında bulundu.

"OCAK AYI İÇİN İSTEKLERİMİZİ PAYLAŞTIK"

Maç fikstürleriyle ilgili de düşünlerini aktaran Buruk, "Bir sonraki sezonun planları bize geliyor, görüşlerimiz alınıyor. Süper Kupa ile ilgili 4'lü organizasyon doğruluğu, yanlışlığı tartışılır. Bu kadar fikstür içerisinde finale çıkan takımlar iki maç yapacak, bu takımları zorlayacak bir fikstür. Türkiye Kupası'nda maçlar arttı. Bizleri zorlayabilecek bir fikstür. Bu hafta için serzenişim şuydu; günleri net ayarlayabilirlerdi. Yayıncının istekleri de federasyon tarafından düşünülüyor. Trabzonspor da pazar oynadı, çarşamba kupayı oynadı, pazartesi ligi oynadı. Biz cumartesi, perşembe, pazar oynadık. İki takımın iyiliği için 4'er gün arayla oynamak daha iyi olabilirdi. Bizim gibi bu dönemde çok maç oynamış takımların işini zorlaştırıyor. Ben en önemlisi, Avrupa kupası oynayan takımların maç planlamayla beraber götürmeleri. Bu maçların oynanması gerekiyorsa günlerin beraber belirlenmesi lazım. Bundan önceki seneler böyleydi. Bu sene böyle değil. Ocak ayı için isteklerimizi paylaştık" dedi.