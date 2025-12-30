Termometre eksi 28 dereceyi gösterdi! Şehir resmen buz buttu

Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle göletler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.Abone ol
Hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Dondurucu soğukların etkili olduğu bazı bölgelerde göletler dondu, çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Vatandaşlardan İrfan Acar, AA muhabirine, karın yağmasına sevindiklerini söyledi. Karın keyfini yaşadıklarını belirten Acar, "Kar bize su olacak, ağaçlarımızı ve toprağımızı besleyecek. Karın yağışı berekettir. Bugün de karın tadını çıkarıyoruz." dedi.