BIST 11.220
DOLAR 42,94
EURO 50,53
ALTIN 6.023,56
HABER /  GÜNCEL

Buca Belediyesi’nde kriz! İşçiler grevdeyken başkan tatilde

Buca Belediyesi’nde kriz! İşçiler grevdeyken başkan tatilde

Buca Belediyesi’nde maaş krizi devam ederken Başkan Görkem Duman yılbaşı tatili için sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan ile Phuket Adası'na gitti. Tartışma yaratan görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

Abone ol

Buca Belediyesi’nde temizlik işçileri, yılbaşı öncesi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem kararı aldı. Genel-İş Sendikası 6 No’lu Şube ile imzalanan taahhütnameye rağmen Kasım ayı maaşlarının yalnızca yarısının yatırılması, işçileri sokaklara çıkardı. İşçiler, çöplerin toplanmayacağını duyurarak tepkilerini ortaya koydu.

Kriz sürerken belediye yönetiminde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Belediye Başkanı Görkem Duman’ın izne çıkarak 2 Ocak’a kadar görevini Başkan Yardımcısı Hacer Taş Gültepe’ye bıraktığı belirtildi.

Sendika yetkililerinden alınana bilgilere göre Bucamar şirket genel müdürü Kadir Barın’ın da tatilde olduğu ifade edildi. Sendika yetkilileri yöneticilerin sorun yokmuş gibi davranmasını eleştirdi.

SEVCAN ORHAN’LA TATİLDE

Öte yandan, Başkan Duman’ın sevgilisiyle Tayland’ın Phuket Adası’nda tatilde olduğu iddiası kamuoyunda tepki topladı. İşçiler yeni yıla maaşlarını alamadan girerken başkan Duman’ın ses sanatçısı kız arkadaşı Sevcan Orhan’la sıcak ülkede tatile çıkması İzmir gündemine bomba gibi düştü. Sevcan Orhan’ın sosyal medya hikayesine 7 saat önce deniz içerisinde “Hele bakın kim gelmiş” şarkısını söylerken çekilmiş videosunda görünen Görkem Duman’ın görüntüleri sosyal medyada da tepkilere yol açtı

İzmir Büyükşehir belediyesi ve Genel Merkezden henüz bir açıklama yapılmazken Buca belediyesi meclis üyeleri Başkan Duman’ı istifaya davet etti.

Buca Belediyesi’nde kriz! İşçiler grevdeyken başkan tatilde - Resim: 0

KAYNAK: Odatv.com

ÖNCEKİ HABERLER
Termometre eksi 28 dereceyi gösterdi! Şehir resmen buz buttu
Termometre eksi 28 dereceyi gösterdi! Şehir resmen buz buttu
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Gazeteci Fatih Ergin adli kontrolle serbest
Gazeteci Fatih Ergin adli kontrolle serbest
Bakan Kacır, HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı nedeniyle TUSAŞ ekibini tebrik etti
Bakan Kacır, HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı nedeniyle TUSAŞ ekibini tebrik etti
Toprağa gömülü halde bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuğun babasından şok açıklama
Toprağa gömülü halde bulunmuştu! 10 yaşındaki çocuğun babasından şok açıklama
Bakanlıktan yola çıkacak araç sürücülerine uyarı
Bakanlıktan yola çıkacak araç sürücülerine uyarı
İran'dan Kanada kararı! Terör örgütü ilan ettiler
İran'dan Kanada kararı! Terör örgütü ilan ettiler
DEAŞ ile mücadele yetersiz iddialarına ilişkin DMM'den açıklama
DEAŞ ile mücadele yetersiz iddialarına ilişkin DMM'den açıklama
Alfa Romeo 33 Stradale modeli müzeye dönüyor bakan dönüp bir daha bakıyor
Alfa Romeo 33 Stradale modeli müzeye dönüyor bakan dönüp bir daha bakıyor
Eşinin kaybını atlatamamıştı! Selma Konak'a bir acı daha
Eşinin kaybını atlatamamıştı! Selma Konak'a bir acı daha
Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında anılacak
Sanatçı Ferdi Tayfur vefatının birinci yılında anılacak
Okan Buruk'tan cezaevindeki futbolcusu Metehan Baltacı'ya anlamlı ziyaret!
Okan Buruk'tan cezaevindeki futbolcusu Metehan Baltacı'ya anlamlı ziyaret!