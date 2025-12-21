BIST 11.342
Mauro Icardi golünü attı, Galatasaray tarihine geçti

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı konuk ettiği maçta Mauro Icardi, kulüp tarihine geçti. Arjantinli futbolcu, ligdeki 60. golünü atarak Gheorghe Hagi’yi geride bıraktı ve Galatasaray’ın Süper Lig’de en fazla gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kulüp tarihine geçti.

Sarı-kırmızılılarda takım olarak birçok başarı kazanan Icardi, bireysel olarak da önemli işlere imza attı. 32 yaşındaki futbolcu, Paşa ağlarına attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı. Mauro Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu.

Arjantinli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de kaydettiği 25 golle de krallık yarışında zirvede yer almıştı.

Kasımpaşa karşısında 88. dakikada fileleri havalandıran Mauro Icardi, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam gol sayısını da 9’a çıkardı.

