Gazeteci Fatih Ergin adli kontrolle serbest

Gazeteci Fatih Ergin adli kontrolle serbest

Sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek gece saatlerinde gözaltına alınan gazeteci-yazar Fatih Ergin, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sevk edildiği sulh ceza hâkimliği tarafından serbest bırakıldı.

Gazeteci-yazar Fatih Ergin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle gece saatlerinde gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Ergin'in savcılık ifadesi tamamlandı.

Adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ergin, haftada bir imza zorunluluğu ve yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

