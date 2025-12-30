BIST 11.220
Cristiano Ronaldo, 957'nci golünü sırtıyla attı

Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Al Nassr, deplasmanda Al Ittifaq’a konuk oldu. Karşılaşmanın 66. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun sırtına çarpan top ağlarla buluştu.

30 Aralık 2025 Salı günü oynanan mücadele, Türkiye saatiyle 20.30’da başladı. Karşılaşmaya formda çıkan Al Nassr, ligde bir önceki hafta Al Okhdood’u 3-0 mağlup ederek sezona üst üste 10 galibiyetle başlamış ve Suudi Arabistan Pro Lig tarihinde bir ilke imza atmıştı.

Al Ittifaq deplasmanında da temposunu sürdüren Al Nassr’da geceye damga vuran isim Cristiano Ronaldo oldu.

Kariyerinde 1000 gol barajına ulaşmayı hedefleyen Portekizli yıldız, karşılaşmada ikonik bir gole imza attı.

Ronaldo, kariyerinin 957’nci golünü sırtıyla atarak futbol tarihine geçen anlardan birini yaşattı.

"1000 GOLE ULAŞMAK İSTİYORUM İNŞALLAH" DEMİŞTİ

Dünyaca ünlü Portekizli isim Orta Doğu'nun en iyi oyuncusu olarak "Globe Soccer" ödülüne layık görüldü.

Ödülünü almak için sahneye çıkan 40 yaşındaki futbolcu, söyledikleriyle gündem yarattı.

Ronaldo, "Oynamaya devam etmek benim için kolay değil, ama tutku daha güçlüdür. Hala çok motiveyim. Bu yüzden oynuyorum. Her zaman futbol oynamak, kupalar kazanmak istiyorum. Oynamaya devam etmek istiyorum. 1000 gol atmak istiyorum. Sakatlık olmazsa, bunu başaracağım, inşallah" açıklamasını yaptı.

SON 43 GOL

Kariyerini bitirmeden 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo hedefine bir adım daha yaklaşmıştı.

Yıldız oyuncu 43 gol daha atarsa hedefine ulaşacak.

Cristiano Ronaldo, 957'nci golünü sırtıyla attı - Resim: 0

