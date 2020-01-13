Al Arabiya'nın iddiası! Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini engelleyen madde var

Al Arabiya'nın 'Arap kaynaklara' dayandırdığı haberine göre ateşkes anlaşmasında, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini engelleyen bir madde bulunuyor.

Türkiye ve Rusya'nın girişimleri sonucu Libya'daki çatışma ortamına son verilmek üzere... Moskova'da yapılan kritik zirvede imzalanması gündemde olan ve Libya'da sıcak çatışmayı bitirip, siyasi süreci başlatması umulan ateşkes anlaşmasının Arap kaynakları tarafından sızdırıldığı belirtildi.

Taraflar askerlerini kışlaya geri gönderecek

Anlaşmaya göre ateşkesin denetlemesi Birleşmiş Milletler tarafından yapılacak ve hem Ulusal Mutabakat Hükûmeti, hem de Libya Ulusal Ordusu askerlerini kışlaya geri gönderecek.

Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantıya, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan katılıyor.

Serrac ile Hafter Moskova'da

Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin Başbakanı Fayiz es Serrac ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter’in Moskova’ya vardıkları biliniyor.

Anlaşmanın içeriği ele alınıyor

Rusya’nın Libya temas grubunun başkanı Lev Dengov bugün Moskova’da gerçekleşecek görüşmelerde Libyalı taraflar arasında bir barış anlaşması imzalanması olasılığının olduğunu ve bu anlaşmanın içeriğinin ele alınacağını belirtmişti.

Almanya’da yapılması planlanan barış konferansının tarihi de bugün açıklandı. Almanya’nın konferansı 19 Ocak günü düzenlemeyi planladığı belirtildi.