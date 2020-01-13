HABER /  POLİTİKA
ADV Mazluma Çatı Olalım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bomba Davutoğlu ve Babacan talimatı

Dünyada ABD ve İran arasındaki gerilim konuşulurken Türkiye'de de ilginç gelişmeler yaşanıyor. CHP'den Millet İttifakı'na katılacakları konuşulan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'la ilgili bir adım geldi. CHP Lideri, ileride kurulacak ittifak için Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan'ın eleştirilmemesini istedi.

AK Parti'den istifa eden Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'ni kurdu. AK Parti ile yollarını ayıran diğer bir isim Ali Babacan da önümüzdeki günlerde yeni partisini duyurmaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşanan süreçte partililere talimat verdi ve Babacan ile Davutoğlu'nun eleştirilmemesini istedi.

Önümüzdeki seçimlerde Babacan ve Davutoğlu ile ittifak kurmaya sıcak bakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifaka ne kadar oy kazandırabileceğine dair araştırma talimatları verdiği öğrenildi.

CHP Sözcüsü: ittifak için her türlü fedakarlığı yaparız

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi, basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Öztrak, soruya "Türkiye'yi bu duruma getiren belli. Şu anda, çok geniş anlayış birliği ortaya çıkmış vaziyette. Yeni kurulan partilerin yaptığı açıklamalara baktığımız zaman onların da bu noktada olduğunu görüyoruz. Ülkenin bu kadar sorunu varken, ortaya çıkacak ittifakı yadsımak mümkün değil. Biz de CHP olarak bu ittifakın gerçekleşmesi için her türlü fedakarlığı yaparız." ifadeleriyle yanıt verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kanal İstanbul güzergahında arsası olanlar yaşadı fiyatlar resmen uçtu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Son depremi bilmişti! Ahmet Yakut 6 üzerinde bir deprem olacak diyor
Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in idam kararı bozuldu
Sağlık Bakanlığı 'çok acele' ibareli yazıyla 81 ile gönderdi ilaç için geri çekme kararı
FETÖ'den gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel serbest bırakıldı!
Gelecek Partisi'nden görülmemiş çark! Selçuk Özdağ: İstemeden oy verdik
Merih Demiral'dan kötü haber! Sezonu kapattı
ÖNCEKİ HABERLER
İş Mahkemesi kararını verdi! İBB'de işten çıkarılan işçi, işe dönüş davasın kazandı
Öğretmen karne görüşleri 1. dönem karne görüşleri örnekleri
Tavuk suyu çorbanın gribe etkisi şaşırttı! Almanlar tavuk çorbaya sardı
Sardalya avlarken 450 kiloluk orkinos yakaladılar
Fenerbahçe’ye yeni sponsor
2020 yılı ek ders ücreti ne kadar oldu?
Yorumlar 2 yorum