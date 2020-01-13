Kanal İstanbul güzergahında arsası olanlar yaşadı fiyatlar resmen uçtu
Hükümet ile muhalefet partilerini karşı karşıya getiren Kanal İstanbul projesi, bölgedeki arsa fiyatlarında yüzde 20 artış yaşattı.
Türkiye'nin gündemi, son günlerde Kanal İstanbul projesi oldu.Projeyle birlikte arsa fiyatlarında yüzde 20 artış yaşandı. Arsa satın alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul’un yapılmasını bekleyip, ellerindeki arsaları satmak istemiyor. Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece Gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah yakınlarında, arsa fiyatları epey yükselişti.
Başakşehir civarlarında tapu alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul’un yapılmasını bekliyor. Güzergahın bazı yerlerinde gecekondu ve tapusu olmayan evler bulunuyor. Arsa satın alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul Projesinin yapıldıktan sonra arsalarını satmayı bekliyor.
Kanal İstanbul manzarası seyretmek istiyorlar
Bazı vatandaşlar ise satın aldıkları arsalara ev yapıp, Kanal İstanbul manzarası seyretmeyi istiyor. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları, gecekondular bulunurken birçok alan da sazlıkların içerisinde yer alıyor.
Arsalar bin lira ise bin 200 liraya çıktı
Başahşehir’de emlakçılık yapan Nevzat Otay, “30 yıldır bu civarda emlakçılık yapıyorum, bölgede arsa fiyatlarında çok gelişme olduğunu görmedim. Kanal İstanbul projesi ortaya çıktı, arsalar bin lira ise bin 200 liraya çıktı. Kanal İstanbul projesi ilk çıktığı günlerde arsa fiyatları bir yükselme gösterdi, ancak sonrasında düştü. Şu anda arsa fiyatlarında yine bir yükselme oldu. Çoğu vatandaş bütçesine göre yatırım amaçlı arsa alıyor daha imara açılmadığı için satılan yerler” şeklinde konuştu.