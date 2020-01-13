Kanal İstanbul güzergahında arsası olanlar yaşadı fiyatlar resmen uçtu

Arsalar bin lira ise bin 200 liraya çıktı

Başahşehir’de emlakçılık yapan Nevzat Otay, “30 yıldır bu civarda emlakçılık yapıyorum, bölgede arsa fiyatlarında çok gelişme olduğunu görmedim. Kanal İstanbul projesi ortaya çıktı, arsalar bin lira ise bin 200 liraya çıktı. Kanal İstanbul projesi ilk çıktığı günlerde arsa fiyatları bir yükselme gösterdi, ancak sonrasında düştü. Şu anda arsa fiyatlarında yine bir yükselme oldu. Çoğu vatandaş bütçesine göre yatırım amaçlı arsa alıyor daha imara açılmadığı için satılan yerler” şeklinde konuştu.