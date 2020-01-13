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Kanal İstanbul güzergahındaki arsa fiyatları

Kanal İstanbul projesinin yapılması kamuoyunda tartışılırken, bölgede arsa fiyatları yükselişe geçti. Projeyle birlikte arsa fiyatlarında yüzde 20 artış yaşandı. Arsa satın alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul’un yapılmasını bekleyip ellerindeki arsaları satmak istemiyor.

Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah yakınlarında arsa fiyatları yükselişe geçti. Başakşehir civarlarında tabu alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul’un yapılmasını bekliyor. Güzergahta bazı yerlerinde gecekondu ve tapusu olmayan evler bulunuyor. Arsa satın alan vatandaşlar ise Kanal İstanbul Projesinin yapıldıktan sonra arsalarını satmayı bekliyor. Bazı vatandaşlar ise satın aldıkları arsalara ev yapıp Kanal İstanbul manzarası seyretmeyi istiyor. İstanbul için hayati öneme sahip olan Kanal İstanbul Projesinin yapılacağı olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendi. Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli kısımlarından. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor.

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