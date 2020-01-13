Tavuk suyu çorbanın gribe etkisi şaşırttı! Almanlar tavuk çorbaya sardı

BURSALI Uzman Dr. Orhan Sevinç Cura, Almanların tavuk suyu çorbanın gribi 1-2- gün daha erken iyileştirdiğine dair ciddi araştırmaları olduğunu söyledi. İnfluenzaya karşı ilk ilacın hiç bir zaman antibiyotik olmaması gerektiğini savunan Cura, "Çorba bizim çorbamız ama maalesef araştırmayı yapan bizler değiliz" dedi.

38 dereceyi aşan ateşi varsa, ciddi anlamda durmayan bir burun akıntısı, göz yaşarması, halsizlik, keyifsizlik ve öksürük şikâyetleri, baş ağrısı varsa, yaşadığınız şey halk arasında ismiyle griptir.

İnfluenza ev içinde dolaşan 1 ile 3 gün içinde aile fertlerine bulaşabilen bir enfeksiyondur. Bir hafta içinde ciddi öksürükler, kulak ağrıları başladıysa grip sonrası gelişebilecek bir pnömoni ya da zatürree veya kulak iltihabı gelişmiş olabilir. Bu durumda doktorunuz antibiyotik verebilir. Ancak birinci ilacımız kesinlikle antibiyotik olmamalıdır.

İşte bu noktada Uzman Dr. Orhan Sevinç Cura'dan tavuk çorbası önerisi geldi.



"Almanlar tavuk suyu çorba içiyor

Cura, çocuklara sadece portakal suyu ile verilen C vitamininin yetersiz kalacağını belirterek, "Ama daha önemlisi anne yöntemlerinden tavuk suyu çorba. Almanların tavuk suyu çorba ile ilgili yapılmış ciddi bir bilimsel çalışması var ve katkı sağladığını biliyoruz. Yüzde 30 yüzde 40 gribi olan kişilerin 1 ile 2 gün tavuk suyu çorba ile daha erken iyileştiğini göstermiş durumdalar. Çorba bizim çorbamız ama maalesef araştırmayı yapan bizler değiliz. Çünkü ülkemizde bu konularda çok da fazla araştırma yapamıyoruz."