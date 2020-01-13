Atlı faytonları geri isteyen ada sakinleri ile faytoncular gösteri düzenledi

Büyükada’da bazı faytoncular ve ada sakinleri gösteri düzenleyerek, atlı faytonların kaldırılmasına tepki gösterdi. Yapılan gösteride "atları geri istiyoruz" yazılı pankartlar açıldı, basın bildirisi okundu.

İstanbul Büyükada’da faytonlara koşulan atların ruam hastalığı taşıması sebebiyle bölgede güvenlik önlemleri alınmış ve faytonlara at koşulması durdurulmuştu. Vatandaşların bir kısmı kararı olumlu karşılarken faytoncu esnafı ve bazı ada sakinleri ise karara karşı çıkmış, atlı faytonların devam etmesi gerektiğini belirtmişti.

Bugün Büyükada’da bir grup ada sakini ile faytoncu bir araya gelerek gösteri düzenledi. Atların faytonlara koşulmasının devam etmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, ‘gerçeği ve atlarımızı istiyoruz’ yazılı pankartlar açtı. Gösteride aynı zamanda basın bildirisi de okundu.