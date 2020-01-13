Merih Demiral'dan kötü haber! Sezonu kapattı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu. Milli oyuncu sezonu kapattı.

İtalya Serie A'da Juventus'un dün akşam oynanan maçta deplasmanda Roma'yı 2-1 yendiği maçta attığı golden kısa bir süre sonra sakatlanan Merih Demiral'ın durumu belli oldu.

Sezonu kapattı

Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu. Milli oyuncu sezonu kapattı. Merih Demiral, EURO 2020'de düzenlencek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

EURO 2010 belirsiz

Juventus Kulübü, sol diz ön çapraz bağı kopan Merih Demiral'ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıklarken şu ifadelere yer verdi; ''Merih Demiral’ın sol diz ön çapraz bağları koptu. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Merih’in menüsküsünde de yırtık oluştu. Oyuncumuzun EURO 2020’de forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İlk fire Yusuf olmuştu

Hatırlanacağı gibi Yusuf Yazıcı'nın da daha önce Lille formasıyla yaşadığı sakatlıktan dolayı EURO 2020'de milli takımı yalnız bırakacağı açıklanmıştı.

''Yakında geri dön Merih, seni bekliyoruz!''

Juventus Kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Yakında geri dön Merih, seni bekliyoruz!'' ifadelerine yer verdi.

Come back soon, @Merihdemiral! We will be waiting for you! ❤️ — JuventusFC (@juventusfcen) January 13, 2020





Ronaldo'dan geçmiş olsun mesajı

Merih Demiral'ın sakatlığına en çok üzülen isimlerden biri de takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Milli yıldızın sakatlandığı andan itibaren başından ayrılmayan Portekizli futbolcu, maç sonrası Instagram hesabından Merih için geçmiş olsun mesajı yayınladı.





Dybala da destek paylaşımı yaptı

Dybala ise takım arkadaşı Merih Demiral ve Roma'da çapraz bağları koptuğu açıklanan Zaniolo için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Arjantinli futbolcu, "Merih ve Zaniolo'nun sakatlıklarına çok üzüldüm. Arkadaşım Merih, daha güçlü ve erken döneceksin! Ve iyi şanslar Zaniolo, sen de bir şampiyon gibi döneceksin" ifadelerini kullandı.

Inter'den geçmiş olsun mesajı

Öte yandan Juventus'un ezeli rakibi Inter de, kulübün resmi Twitter hesabından Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada ''Kuvvetli ol Merih, gelecekte bizi bekleyen zorluklar için seni bekliyoruz'' denildi.