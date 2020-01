Merih Demiral'dan kötü haber! Sezonu kapattı

İtalya Serie A'da Juventus'un dün akşam oynanan maçta deplasmanda Roma'yı 2-1 yendiği maçta attığı golden kısa bir süre sonra sakatlanan Merih Demiral'ın durumu belli oldu.

Sezonu kapattı

Merih Demiral'ın sol diz ön çapraz bağı koptu. Milli oyuncu sezonu kapattı. Merih Demiral, EURO 2020'de düzenlencek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

EURO 2010 belirsiz

Juventus Kulübü, sol diz ön çapraz bağı kopan Merih Demiral'ın önümüzdeki günlerde ameliyat olacağını açıklarken şu ifadelere yer verdi; ''Merih Demiral’ın sol diz ön çapraz bağları koptu. Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Merih’in menüsküsünde de yırtık oluştu. Oyuncumuzun EURO 2020’de forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

İlk fire Yusuf olmuştu

Hatırlanacağı gibi Yusuf Yazıcı'nın da daha önce Lille formasıyla yaşadığı sakatlıktan dolayı EURO 2020'de milli takımı yalnız bırakacağı açıklanmıştı.

''Yakında geri dön Merih, seni bekliyoruz!''

Juventus Kulübü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Yakında geri dön Merih, seni bekliyoruz!'' ifadelerine yer verdi.

