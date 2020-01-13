HABER /  DÜNYA
ADV Mazluma Çatı Olalım

Esper'den Süleymani açıklaması: Saldırı gerçekleştireceğine dair kesin kanıt görmedim

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kasım Süleymnai ile ilgili yaptığı açıklamada 'bölgedeki ABD temsilciliklerinin saldırıya uğrayacağına dair kesin ve somut bir kanıt görmediğini ancak büyük ihtimalle gerçekleşeceğine inandıklarını' söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesini ‘ABD’li diplomatlara ve görevlilere karşı olası tehdit’ gerekçesiyle meşrulaştırılmasına dair tartışma sürerken, CBS'in 'Face the Nation' programına konuk olan Esper, konuyla ilgili ‘farklı’ bir açıklama yaptı.

Donald Trump, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili konuşurken İran'ın ABD'nin dört büyükelçiliğine saldıracağına dair tehditler aldıklarını söylemişti.

"Başkan belli bir kanıta işaret etmedi"

Trump’ın ‘olabileceğine inandığı bir görüşü dile getirdiğini’ söyleyen Mark Esper, şu ifadeleri kullandı: Başkan belli bir kanıta işaret etmedi. İnandığı şeyi söyledi.

Dört elçiliğimize istinaden ben bir şey (tehdit) görmedim.

Başkanın görüşünü paylaşıyorum, büyük ihtimalle büyükelçiliklerimizin peşine düşeceklerdi. Bu görüşü paylaşıyorum. Ulusal güvenlik ekibinin diğer üyelerinin bu görüşü paylaştığını biliyorum. Bu nedenle Bağdat’taki ve bölgedeki diğer elçiliklerimizi güçlendirmek için binlerce paraşütçümüzü Ortadoğu’da konuşlandırdım.

Kasım Süleymani operasyonundan önce, ABD'nin ‘birkaç gün içinde, birden fazla ülkede, üstelik daha öncekilerden büyük bir saldırıya uğrayacağına’ dair istihbarat aldıklarını da belirten Esper, bunun ABD’yi İran ile açık çatışmaya sokma ihtimali taşıdığını vurguladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli kar uyarısı! Yurdu terk etmişti geri dönüyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt: Fenerbahçe'ye ne oluyor
700 bin kişilik 'sahte emeklilik' vurgunu! Akılalmaz dolandırıcılık
Nihat Özdemir'den olay sözler! Birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyorlar
Melih Gökçek'in başı dertte! Ankara Büyükşehir'de 576 milyon liralık soruşturma
Libya ile bugün çok önemli bir gelişme olacak! Ajanslar son dakika geçti
İki yıl aradan sonra ilk kez bu rakamlara ulaştı! Borsa İstanbul 120 bin puanı aştı
ÖNCEKİ HABERLER
Kaç gün devamsızlık yapan takdir-teşekkür alamaz?
IBM yeni kuantum bilgisayarını görücüye çıkardı
Kış aylarında el yakan doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün
Japon milyarder Maezawa kendisine eş arıyor işte başvuru şartları
Bakan Kasapoğlu'ndan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası açıklaması
CHP'li Gamze İlgezdi kuaför kapattırdı deniyor eleştirilere böyle yanıt verdi
Yorumlar