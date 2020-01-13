Esper'den Süleymani açıklaması: Saldırı gerçekleştireceğine dair kesin kanıt görmedim

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kasım Süleymnai ile ilgili yaptığı açıklamada 'bölgedeki ABD temsilciliklerinin saldırıya uğrayacağına dair kesin ve somut bir kanıt görmediğini ancak büyük ihtimalle gerçekleşeceğine inandıklarını' söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesini ‘ABD’li diplomatlara ve görevlilere karşı olası tehdit’ gerekçesiyle meşrulaştırılmasına dair tartışma sürerken, CBS'in 'Face the Nation' programına konuk olan Esper, konuyla ilgili ‘farklı’ bir açıklama yaptı.

Donald Trump, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili konuşurken İran'ın ABD'nin dört büyükelçiliğine saldıracağına dair tehditler aldıklarını söylemişti.

"Başkan belli bir kanıta işaret etmedi"

Trump’ın ‘olabileceğine inandığı bir görüşü dile getirdiğini’ söyleyen Mark Esper, şu ifadeleri kullandı: Başkan belli bir kanıta işaret etmedi. İnandığı şeyi söyledi.

Dört elçiliğimize istinaden ben bir şey (tehdit) görmedim.

Başkanın görüşünü paylaşıyorum, büyük ihtimalle büyükelçiliklerimizin peşine düşeceklerdi. Bu görüşü paylaşıyorum. Ulusal güvenlik ekibinin diğer üyelerinin bu görüşü paylaştığını biliyorum. Bu nedenle Bağdat’taki ve bölgedeki diğer elçiliklerimizi güçlendirmek için binlerce paraşütçümüzü Ortadoğu’da konuşlandırdım.