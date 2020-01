Japon milyarder Maezawa kendisine eş arıyor işte başvuru şartları

Japonya'nın en büyük alışveriş sitesi Zozotown'ın sahibi olan Maezawa, "Yalnızlık ve boşluk duygusu beni sarmaya başlarken düşündüğüm tek şey var: Bir kadını sevmeye devam etmek. Bir hayat arkadaşı arıyorum. Müstakbel partnerimle, uzaydan aşkımızı ve dünya barışını haykırmak istiyorum" dedi.

Maezawa'nın ilanında adayların 20 yaşın üzerinde ve bekar olmaları gerektiği belirtiliyor. 17 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek adayların ayrıca pozitif bir kişiliğe sahip olmaları ve uzay yolculuğuna ilgi duymaları isteniyor.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv