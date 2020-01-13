Japon milyarder Maezawa kendisine eş arıyor işte başvuru şartları

Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Starship roketiyle Ay'a ilk yolculuğu yapacak kişi olan Japon milyarder Yusaku Maezawa, bu yolculukta kendisine eşlik edecek "hayat arkadaşını" aradığını açıkladı.

Japonya'nın en büyük alışveriş sitesi Zozotown'ın sahibi olan Maezawa, "Yalnızlık ve boşluk duygusu beni sarmaya başlarken düşündüğüm tek şey var: Bir kadını sevmeye devam etmek. Bir hayat arkadaşı arıyorum. Müstakbel partnerimle, uzaydan aşkımızı ve dünya barışını haykırmak istiyorum" dedi.

Maezawa'nın ilanında adayların 20 yaşın üzerinde ve bekar olmaları gerektiği belirtiliyor. 17 Ocak'a kadar başvuru yapabilecek adayların ayrıca pozitif bir kişiliğe sahip olmaları ve uzay yolculuğuna ilgi duymaları isteniyor.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

Yusaku Maezawa, bu yolculuk için kimi seçtiğini Mart sonunda açıklayacak.

Rock müziği yapan ve sanat koleksiyoncusu olan Maezawa sıra dışı medyatik davranışlarıyla biliniyor.

Başvurusu süresi 17 Ocak'ta doluyor

Maezawa, internet sitesinden yaptığı duyuruda bu deneyimi "özel bir kadınla" yapmak istediğini söyledi ve adaylardan düzenleyeceği çöpçatan etkinliği için başvuru yapmasını istedi.

27 yaşındaki oyuncu sevgilisi Ayame Goriki'den yeni ayrılan 44 yaşındaki Maezawa, 2023'te yapılması planlanan yolculukta yanında bazı sanatçıları da götüreceğini açıklamıştı.

2017'de Jean-Michel Basquiat'ın bir tablosuna 111 milyon dolar ödeyen Maezawa, geçen yılın sonunda paranın mutluluk getirip getirmeyeceğini görmeleri için Twitter'da bin takipçisine toplam 9 milyon dolardan fazla para dağıtacağını açıklamıştı.

Maezawa, talihlileri Twitter'daki mesajını retweet'leyen 4 milyondan fazla kişi arasından çekilişle belirleyecek.

Çok para

Maezawa'nın kendisine "ilk uzay turisti" unvanını kazandıracak yolculuk için Musk'a kaç para ödendiği bilinmiyor. Musk bu yöndeki soruları "Çok para" diye yanıtlamıştı.

Starship, Maezawa'yı Ay'ın çevresinde dolaştıracak. Bu, 1972'den sonra Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olacak.