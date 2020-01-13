Kourtney Kardashian'ın paylaşımı Türkler'i ayağa kaldırdı tepkiler gecikmedi

Ermeni bir babanın kızı olan Kourtney Kardashian, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla Türkler'in tepkisini çekti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Kourtney Kardashian, dün Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla eleştirilerin hedefi haline geldi.

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Kardashian, hikayeden baklava fotoğrafını paylaşıp, "El yapımı Ermeni baklavası" notunu düştü. 

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Kourtney Kardashian, Türk takipçilerinin tepkisini çekti. 

Yapılan yorumlardan bazıları:

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- Baklava bizim kırmızı çizgimiz, ayağını denk al

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