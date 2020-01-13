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Nihat Özdemir'den olay sözler! Birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyorlar

TFF Başkanı Nihat Özdemir, kulüplerin harcama limitleriyle ilgili yaptığı itirazlar hakkında çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özdemir 'ne yazık ki, kulüpler kendi başarılarıyla değil, birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyorlar.” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Hürriyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Fatih Çekirge'nin sorularını yanıtlayan Nihat Özdemir, kulüplerin birbirleriyle çatıştığını dile getirdi.

Çekirge'nin Özdemir'le söyleşisi şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le sohbet ediyoruz... 30 yıla yakın dostluğumuz var. Hiç futbol konuşmamıştık. Bu defa sordum: “Geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la Real Madrid stadını ziyaret etmiştik. Kupalarla dolu müzesine hayran olup sormuştum;

Bu kulüpler kâr ediyor, bizimkiler borç içinde. Türk futbolu böyle  nereye gider?’

İspanya’daki bu soru içimde kalmıştı. Federasyon Başkanı olarak ne diyorsun bu duruma?” Nihat Özdemir derin bir iç çekti.. Ve aynen şöyle dedi: “Fatih ne yazık ki, kulüpler kendi başarılarıyla değil, birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyorlar.”

Nasıl yani?..

İşte transfer kısıtlamaları için gösterilen tepkilerin sebebi budur.

14 milyarlık borcun 11 milyarı 3 büyüklerin 

Çok ciddi borçları olduğunu biliyoruz. Toplamda ne kadar borçları var?

Yaklaşık 14 milyar lira borç var. Bunun 11 milyar lirası Fenerbahçe, Galatarasay, Beşiktaş ve Trabzonspor’a ait. Tabii döviz borçları ve faiz sıkıntı yaratıyor. · Bu durumda Türk futbolu batmış gözüküyor. Federasyon da ‘kayyım’ gibi bir durumda. Ya da TMSF gibi bir şey... (Nihat Özdemir bir yorum yapmıyor..) Ama gerçek ortada.. Devam ediyor:

Peki Türk futbolunun bu bataktan kurtuluşu yok mu? Böyle giderse, giderek kan kaybedecek...

Eğer kulüpler gelirlerine göre harcama yaparsa ve bütçe disiplinini sağlarsa, 2-4 yıl içinde rahatlık olur.. Özdemir kısa ve net konuştu.

Açık olan şu ki; Borç batağına saplanan kulüplerimizden Avrupa standardı beklemek artık bir hayal.. Evet.. Hepimiz bir takım tutuyoruz. Hepimizde bir renk sevdası var. Ama bu borç batağında ‘kara sevda’dan ileri gidemiyoruz.

Biz olmasak UEFA devreye girecek 

TFF Başkanı Nihat Özdemir, takım harcama limitlerinden geri adım atmayacaklarını vurgulayarakBiz o kısıtlamaları koymasak UEFA koyacak ve cezalar gelecek. Biz onu engellemek için kuralları koyuyoruz” dedi.

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