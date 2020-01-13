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Libya'yla ilgili bugün çok önemli bir gelişme olacak! Ajanslar son dakika geçti

LİBYA'ya ilişkin son dakika haberini Bloomberg ajansı flaş koduyla duyurdu. Gelen habere göre bugün Hafter ile merkezi Libya hükümeti bugün ateşkes imzalayacak.

Libya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkes ikinci gününe girerken, son dakika gelişmesini Bloomberg ajansı duyurdu. Habere göre Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Sarraj ile ülkenin doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter bugün ateşkes anlaşması imzalayacak. 

Bloomberg ajansı üst düzey bir Türk yetkili ile kıdemli bir Batılı diplomata dayandırdığı haberinde, Sarraj ile Hafter'in Moskova'da bugün biraraya gelmelerinin ve ardından da ateşkes anlaşması imzalamasının beklendiğini bildirdi.

Hafter Moskova'da

Ateşkes anlaşması Rusya'nın başkenti Moskova'da imzalanacak. Rus devlet haber ajansı RIA Novosti, akşam saatlerinde önce Hafter'in ardından da Sarraj'ın Moskova'ya ulaştığını belirtti.

Türk ve Rus heyetlerinin Libya görüşmesi başladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşları ile Libya konulu toplantısı da başladı. Heyetler Hafter Libya'da tarafların imzalayacağı ateşkes üzerinde çalışma yapıyor.  Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova söz konusu görüşmelere yakında Libyalı tarafların da katılacağı açıkladı. 

Birleşik Arap Emirlileri ve Mısır temsilcileri de söz konusu görüşmelere gözlemci olarak katılıyor. 

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