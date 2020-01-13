İki yıl aradan sonra ilk kez bu rakamlara ulaştı! Borsa İstanbul 120 bin puanı aştı

Borsa İstanbul 100 endeksi yeni haftaya yükselişle başlarken, ilerleyen dakikalarda 120 bini aşarak yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü.

BIST 100 endeksi şu dakikalarda 120 bin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Son iki yılın en yüksek seviyesi

Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0.78 artışla 119 bin 595 puandan başlarken, yükselişini sürdürdü. BIST 100 endeksi, en yüksek 120 bin 486 puanı görerek; 1 Şubat 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

120 bin 319 puandan işlem gördü

Endeks, saat 10.39 itibarıyla 1661 puanlık yükselişle 120 bin 319 puandan işlem gördü. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 1.39 oranında değer kazandı.

Bankacılık endeksi ise yüzde yüzde 2.40 yükselişle 175 bin 389 puanda bulunuyor.