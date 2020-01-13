Merhum Turgut Özal'ın eşi Semra Özal: Erdoğan benimle çok ilgilendi çok vefalı birisi

Merhum cumhurbaşkanlardan Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a verdiği röportajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgüyle bahsetti. Özal, 'benimle çok ilgilendi çok vefalı birisi' dedi.

Merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuştu.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, eşinin zehirlendiği tartışmasına değinerek “Bu zehir nereden geldi, nasıl oldu bilmiyoruz hâlâ” dedi.

Süleyman Demirel için “Vefalı biri değildi” diyen Semra Özal, Erdoğan için “O zor dönemde beni hiç yalnız bırakmadı” ifadelerini kullandı.

İşte o röportajdan bir bölüm…

- Siz Demirel'i de, Ecevit'i de, Erbakan'ı da yakından tanıdınız. Üçü de hayatta değil şimdi. Bu isimler için neler düşünüyorsunuz?

Ecevit son derece kibar ve dürüst bir insandı. Erbakan da çok zeki ve çalışkandı. Demirel ise vefalı biri değildi, nevi şahsına münhasır biriydi.

Sürekli arayıp durumumu yakından takip etti

- Oğlunuz ve gelininizle birlikte yaşıyorsunuz. Günleriniz nasıl geçiyor?

Çok mutlu ve huzurluyum. Sevgi dolu ve anlayışlı bir ailem var. Bu yaşta insan etrafında ailesinin sıcaklığını arıyor. Beni bırakmıyorlar, dört sene oldu. Diz ameliyatı olduktan sonra gelinim ve oğlum bana o kadar iyi baktılar ki, bir daha kendi evime dönmedim. Gelinim ve oğlumla çok gönlüm rahat ve huzurla yaşıyorum. Torunlarım var. Özellikle en ufakları Serra ile çok güzel bir bağımız var. Evin neşesi... Birbirimize çok düşkünüz onunla. Her şeyimle yakından ilgileniyorlar. Gelinim Sinem kızım gibi. Ameliyattan sonra hastanede sürekli yanımdaydı. O zor dönemde beni hiç yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok ilgilendi benimle. Sürekli arayıp durumumu yakından takip etti. Çok vefalı birisi Erdoğan...

O zehir nereden geldi hala bilmiyoruz

- Eşinizle çok güzel bir ilişkiniz vardı. Turgut Özal'ın gidişi ile hayatınızda neler değişti?

İlk önce hayatım alt üst oldu. İkimiz bir bütündük ve ben yarımı kaybettim. Bir şekilde hayata devam ediyorsunuz ancak özlem hiç azalmıyor. Çok zor, aradan yıllar geçmesine rağmen onun üzüntüsünü hep taşıyorum yüreğimde. Onunla çok güzel bir hayat yaşadım. Onun kaybı çok ani oldu benim için. Eşim eceliyle vefat etmedi. Otopsi raporunda da zehir çıktı. Bu zehir nereden geldi, nasıl oldu bilmiyoruz hâlâ.