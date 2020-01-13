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Sakaryaspor Başkanı'ndan skandal iş! Formaya sponsor bulamayancı kiralık yazdırdı

TFF 2. Lig takımlarından Sakaryaspor, forma sponsoru bulamayınca Ergene Velimeşespor maçında sahaya göğsünde 'kiralık' yazan formayla çıktı.

Sakaryaspor, Ergene Velimeşespor'la oynadığı maçta giydiği formayla dikkat çekti.

Göğüs sponsoru bulamamaktan şikayetçi olan yönetim, aldığı kararla takımı sahaya 'kiralık' yazan formayla çıkardı.

Kiralık yazılı forma ile çıktılar

Takım, normalde sponsorun bulunması gereken yerde 'kiralık' yazılı formayla sahaya çıktı.

Ligin 18. haftası geride kalırken göğüs sponsoru bulunmayan Sakaryaspor bir üst lige çıkma mücadelesi veriyor. Ergene Velimeşespor'a 5-0 mağlup olan Sakaryaspor, şu anda 27 puanla 7. sırada bulunuyor.

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