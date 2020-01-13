Almanya'da sanılan firari savcı Zekeriya Öz ile ilgili bomba haber!

Firari savcı Zekeriya Öz’ün Almanya’dan Pensilvanya’ya giderek FETÖ elebaşı Gülen’le görüştüğü ortaya çıktı.

Yargıda, FETÖ'nün en önemli tetikçilerinden biri olan savcı Zekeriya Öz, gerçek yüzü ortaya çıkınca Ermenistan üzerinden Almanya'ya kaçmıştı. Firari olan Zekeriya Öz'ün yakın zamanda Almanya'dan Pensilvanya'ya çağrıldığı ortaya çıktı.

Bunu duyuran da Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür oldu. Övür şu bilgileri verdi:

-Bir sığıntı olarak istihbaratçıların kontrolünde yaşadığı Almanya'daki son görüntülerinin tarihi 14 Mart 2016. O tarihte Sabah'a konuşan bir itirafçı, firari savcıların nerede olduklarını şöyle anlatıyordu:

-‘Firari savcı Zekeriya Öz'ün Hollanda'da olduğuna dair yazılar çıkıyor. Bunlar düzmece. Zekeriya Öz Almanya'da kaldığı villanın deşifre olmasını önlemek için yine Almanya'da başka bir yere taşındı. Oraya Celal Kara ile birlikte başlarında görevli olan Almanlarca götürüldü. Zekeriya Öz'ün şu anda yanında eşi ve büyük kızı var. Karşı dairesinde ise Kara yalnız kalıyor. Her ikisinin kapısında da bir Alman görevli duruyor.’

Zekeriya Öz Pensilvanya'da

Son gelen bilgiler ise, Zekeriya Öz'ün bir süredir Pensilvanya'da olduğu ve Gülen'le görüştüğü doğrultusunda.

“Şimdi akıllara takılan soru şu; Öz'ün Pensilvanya'ya çağrılması acaba ABD'nin devreye sokacağı yeni bir kumpasa mı işaret ediyor yoksa ‘darbeyi başaramadım beni affet’ demek için mi, belli değil. Belli olan tek şey, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı darbeci bir kaçağın elini koluna sallayarak Almanya'dan ABD'ye gitmesi...

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