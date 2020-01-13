Çocuk oto koltuğunda fiyata değil bunlara bakın!

Çocuk oto koltuğu fiyatları ve renklerine bakmadan önce bakmanız gereken önemli detayları sizler için derledik. Çocuk oto koltuğu alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği ve çocuk oto koltuğunun nasıl kullanılması gerektiğinin detayları çocuğunuzun güvenli ve rahat seyehat etmesini sağlayacak.

Çocuk oto koltuğu seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Çoğunlukla çocuk oto koltuğu seçerken fiyat ve renk gibi detaylara dikkat edilirken, çocukların sağlıklı ve güvenli yolculuk yapmaları için gerekli özelliklere dikkat edilmiyor. Çocuk oto koltuğu alırken fiyat ve renk dışında dikkat etmeniz gerekenlerin listesini sizin için derledik.

Ergonomik olmalı: Dış görünüş görsel ile alakalı renk , model tamamen kişisel tercihiniz olacaktır. Dikkat edilmesi gereken ilk nokta koltuğun ergonomisidir. Oyun oynarken bel sırt ve boyun destek almazsa zaman içerisinde dayanılmaz acı ve ağrılara sebep olur.

Destekleri olsun: Oyuncu koltuğunun beli ,sırtı ve boynu desteklediğinden emin olun. Eğer bunlar tamam diyorsanız ikinci bakılması gereken yer mekanizmasıdır. Mekanizma dinlenmeniz için gerektiğinde geriye doğru yeterli açıda oyuncu koltuğunu yatırmalıdır.Bu uzun süreli oyunların arasında size dinlenmeniz ve biraz olsun kaslarınızın rahatlamasına olanak verir.

Sağlam olduğundan emin olun: Bir diğer önemli konu ise sağlamlık. Yıldız ayağın metal olması kilosu ne olursa olsun herkesin rahatlıkla uzun süre oyuncu koltuğunu kullanmasını sağlar. Mümkünse alüminyum ayak eğer yoksa metal ayak olması çok önemlidir.

Ayarlı kollar olmalı: Ayak haricinde oyuncu koltuğunun kollarıda ayarlanabilir olmalıdır .Kol desteği herkesin anatomik yapısına göre olacağından ayarlı kol olmazsa olmazınız olmalıdır.

Sandalyenin yükseklik ayarı: Sandalyenin yüksekliği ayarlanabilir olmalı. Bu yükseklik ayarlama işlemi, siz sandalyeden kalkmak zorunda kalmadan gerçekleştirilebilmeli ve tercihen hava pompası yardımıyla sağlanmalı. Uzmanlar, oyuncu koltuğu yüksekliğinin, ayaklarınızın yere paralel olarak dokunduğu noktada olması gerektiğini savunuyor.

Bele binen yükü azaltmalı: İyi bir oyuncu koltuğunun sırt ve bel destekleri öne, arkaya, yukarı ve aşağı olmak üzere 360 derece ayarlanabilir olmalı. Bununla birlikte yüksek arkalığa sahip oyuncu koltukları, sırtın üst kısmına da destek sağlayarak bele binen yükü azaltma özelliğine sahiptir.

Vücut tipine göre doğru derinlikte olmalı: Oyuncu koltuğunun derinliği, temelde minderin ucundan sırtlığa kadar olan kısmı ifade eder. Burada önemli olan, ebatlarınıza göre bir oyuncu koltuğu seçmeniz. Minyon yapılı birinin derinliği yüksek olan bir oyuncu koltuğunda rahat etmesi pek mümkün değil.